專訪｜張國鈞：唯香港無國安法律才正常？　時間會證明香港無變

新政府架構重組，增設「副司長」一職。律政司首任副司長由前立法會議員張國鈞出任，他接受《香港01》專訪時，笑言與司長林定國都來自政府外，第一個感覺就是「好多會開」。從事地區及議會工作多年，張希望這些經驗有助將法律議題「顯淺易明」地向公眾傳達，正構思多向外界宣傳律政工作：「好多廉政乜乜、警隊節目，令社會多啲了解佢哋，其實律政仲多呢啲故仔。」

至於《基本法》第23條立法，張國鈞重申仍在積極進行研究，一旦有結果就會提交特首，再諮詢社會、充分解說。他強調今次的研究範圍廣闊，參考了很多地方經驗、本地實際狀況及需要，「希望做得完善啲、徹底啲、廣泛啲，唔希望通過後會有情況處理唔到，要頻繁修修補補」，務求將一切可預視的情況包含在內，堵塞所有漏洞。

張國鈞指與《港區國安法》一樣，明白有人很關注及擔憂，但這些國安法律並非香港獨有，「擔憂正正來自過去人有我冇，係過去冇，正常呀？定係有，先係正常？」他希望社會明白，全靠這些法律才令社會穩固。



入官場再無暑假：依家提問題要諗解決方法

張國鈞加入律政司前是民建聯副主席，曾經擔任行政會議非官守議員、立法會議員及區議員，身兼多職。加入熱廚房，最大感想為何？他開玩笑指：「好多會要開，同埋無咗立法會嘅暑假。」他續稱，以前作為立法會議員主要是發掘問題，平時開會「㩒完掣」發表意見即可，但現時人在官場，發現問題後，更要自己想出可行解決方法，方方面面都配合到。

本身是事務律師的張國鈞稱，與曾任大律師公會主席的司長林定國正好互相補位，分工很視乎未來的磨合：「例如有時司長有嘢唔想做、唔擅長，咁咪由副司長頂上。」張國鈞初步負責四大範疇工作，包括法治教育及推廣、培育人才、大灣區協作及法律科技，有需要時，亦要在其他議題協助司長。

張國鈞鼓勵中學生投身法律工作。（梁鵬威攝）

政治環境改變導致法律人才流失？

法律一向被視為「神科」，以往吸引不少高材生報讀，不過今年新出爐的8位DSE狀元卻無意修讀。作為「法律界師兄」的張國鈞不認為與政治環境有關，他指，公眾仍然對香港法治有信心，「依然會喺香港法庭打官司，大家都覺得可以喺制度內搵到公義。」只不過，世界變了，年輕一輩不再拘泥以傳統三師（會計師、醫生、律師）來定義成功。

他正構思以較有新意的方法，向外界介紹法律工作，以律政司為例，除了刻板印象中的檢控工作，還有法律草擬工作，希望令年輕一代了解，吸引有興趣的人加入：「好多廉政乜乜、警隊節目，令社會多啲了解佢哋，其實律政仲多呢啲故仔。」

提到移民潮下法律界的情況，張國鈞稱人才流失有不同原因，「有人想去其他環境又有，因為疫情限制又有。」不過，他認為隨着疫情趨穩，時間也會證明香港的社會秩序無變，加上未來加強與大灣區合作，提供不同發展機會，自己並不擔心人才流失問題，正如「九七」後也有不少人回流。