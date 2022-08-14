蔡若蓮讚果皮製可食用飲管具創意　盼學生成創科生力軍貢獻國家

第24屆「香港青少年科技創新大賽」今（14日）舉行頒獎典禮，今屆多達3,500名學生參賽，有學生發揮創意，發明以果皮製造可食用及可生物降解的飲管，以及運用音樂及人工智能，鼓勵長者做運動。

有份擔任頒獎嘉賓的教育局局長蔡若蓮於FB專頁祝賀各得獎學生，盼眾人繼續努力，成為創科發展生力軍，未來為國家和香港作出貢獻。她又提到，教育局將會致力凝聚各界力量，營造科學及創新科技學習的氛圍，進一步推動STEAM教育。



教育局局長蔡若蓮出席第24屆「香港青少年科技創新大賽」頒獎典禮，她表示，在會場參觀同學作品後，發現均充滿創意。（教育局局長蔡若蓮FB專頁圖片）

「香港青少年科技創新大賽」由新一代文化協會主辦，根據賽事官方網頁顯示，大賽開放予全港中、小及幼稚園學生、教師及學校參加，參賽類別涵蓋廣泛，包括「科學幻想畫」、「發明品」、「STEM活動」、「STEM教師」、「STEM教具」及「STEM學校」等，今屆另新增「科幻小説」類別。

蔡若蓮於FB專頁撰文指，在會場參觀同學作品後，發現均充滿創意，「可以造福人群，很有意義！」她特別提到，有作品更曾在「日内瓦國際發明展」和「再生元國際科學與工程大獎賽」等國際性項目中奪得奬項，包括發明以果皮製造可食用及可生物降解的飲管，以及運用音樂及人工智能技術引發長者做運動的興趣等。

蔡若蓮表示，教育局將繼續優化課程、加強教師培訓、為學校提供資源，以及為學生舉辦科普及資優教育活動，並營造科學及創新科技學習的氛圍，進一步推動STEAM教育。（教育局局長蔡若蓮FB專頁圖片）

她提到，為裝備學生迎向科技發展帶來的的機遇，教育局除優化課程、加強教師培訓、為學校提供資源，以及為學生舉辦科普及資優教育活動之外，亦致力凝聚各界力量，營造科學及創新科技學習的氛圍，進一步推動STEAM教育。