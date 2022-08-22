詐騙營｜23歲大專生操控行騙集團　坪洲街坊形容他沉默寡言

駭人聽聞的「賣豬仔」往東南亞騙案，警方今日（22日）拘捕多一名29歲男子，至今合共6人被捕，集團主腦之一姓張（23歲）男子仍被扣查，據悉，張居住坪洲，母親為領事館職員，父親做裝修，他為大專學生，修讀物理治療，在街坊眼中張斯文內向，誰料在背後操控一個販賣人口的行騙集團。



據了解，張並非坪洲原居民，5年前才舉家遷入，除了與父母同住外，還有一名同居女友。街坊對張涉嫌是操控行騙集團的主腦均表震驚，指昨（21日）晨7時許，張家傳來「嘭嘭嘭」拍門巨響，吵醒左鄰右里，他探頭查看竟見大批便衣探員登門拘捕張，並聽到一句：「我哋有晒證據㗎喇！」，張被黑布蒙頭，雙手上鎖，腰纏鐵鏈被押走，當時不知發生什麼事，直至晚上看新聞才得悉是最近鬧得兩岸三地熱烘烘的「賣豬仔」事件。

張昨晨被黑布蒙頭帶走。

該街坊表示，張平日沉默寡言，「畀人感覺好奇怪，陰陰沉沉唔出聲咁，成日喺屋企唔出街，唔知佢做咩，做咗幾年鄰居都無乜傾過計」。他表示，張父做裝修，母親在領事館工作：「佢老細係黑人嚟㗎」。

張本身為大專學生，暗地裡卻控制一個行騙集團，操控手下搵「豬仔」，其中一名被捕的姓岑（27歲）女子是其手下，日前遭網民踢爆為女騙徒，於社交平台招募港人，以「包食包住包機票」及底薪10萬元人民幣，安排他們到泰國、緬甸等地做網路銷售工作。