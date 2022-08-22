詐騙營｜跨國騙案增至37人求助　官方教「海外求職」3大求生指南

最近頻頻爆出有港人被「賣豬仔」到柬埔寨、緬甸等東南亞國家，連日接獲就跨國求職騙案的求助。入境處亦已經設立3個主要求助途徑，並開設「協助在外香港居民小組」WhatsApp專線，方便受害港人求助。由警務處支援的「守網者」計劃也在日前分享一套求生指南，提供海外求職錦囊，望港人不會再受騙。



東南亞詐騙風波繼續發酵，有多名港人被利誘至柬埔寨、緬甸、泰國及老撾等國家工作後涉被禁錮、用以進行人口販賣。據入境處網站所示，現有3個主要求助途徑，包括致電24小時求助熱線、下載入境處手機APP以網絡數據致電求助，或提交網上求助表格。但因為求助人士的自由受限，很難隨意用手機上網，考慮到他們「工作」期間需使用WhatsApp或Telegram等通訊軟件，入境處「協助在外香港居民小組」現亦已設立WhatsApp專線(852)5190 8909，方便求助人士與小組聯絡。

由警務處網絡安全及科技罪案調查科支援的「守網者」計劃，日前分享到海外工作時辨別出騙案的「求生指南」，附上3個海外求職錦囊以免落得被「賣豬仔」的下場。

👇👇👇即睇守網者教海外求職3大求生指南👇👇👇

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【1】如何分辨是非？

如聘方無註明公司資料（如公司名稱、地址、電話等）、無須學歷或經驗、無須面試便立即錄用、報酬可觀又包機票食宿，此等可謂伏味極濃！

【2】出發前要掌握甚麼資料？

求職者應該了解聘方公司業務性質和背景、當地工作簽證、稅務、住宿、出糧等安排，並且詳細了解聘書條款。

【3】個人安全準備

出發前應了解中國駐當地領事館的地址、電話，以及其他求助方法，並向家人或朋友交代當地工作的地址和公司資料。萬一失去聯絡，家人或朋友亦可尋求支援。

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「守網者」計劃亦提醒到，近期除了「賣豬仔」、「刷單賺佣」騙案，還有騙徒會誘騙應聘者提供個人資料進行借貸或其他不法活動，例如游說參與不存在的投資計劃，或售賣銀行戶口用作洗黑錢活動。警告市民應透過可信賴的途徑求職，並了解該公司的背景及業務性質。特別要提防對學歷及工作經驗要求低，卻報酬優厚的工作，切勿隨便將個人資料交予陌生人！

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東南亞詐騙集團日益猖獗，據了解執法部門1共收20名港人求助個案。其中一種詐騙手法就是揾快錢，其實近年網上求職成爲主流，不論是找全職還是兼職，有不少年輕人和打工仔都會在網上求職平台搜尋心儀的工作。不過隨著更多人轉投網絡揾工，求職騙案也因應增加。「CyberDefender守網者」計劃就在今年５月１在Facebook專頁上分享了一個假求職網站的名單，在網頁上亦列出騙徒的常見手法和防騙建議，教你如何避開網絡求職騙案。柬埔寨騙案｜香港求職「刷單賺佣」6招呃入局 揭25個假揾工平台👈 👈 👈