詐騙營｜余德寶：有港人到泰國旅行被擄至緬甸　籲勿獨自前往

東南亞國家「賣豬仔」騙案愈演愈烈，協助受害港人的油尖旺區議會前副主席余德寶今日（23日）在商台節目表示，有受害人在泰國旅行期間被擄走到緬甸，抵達後被禁錮從事非法工作，建議港人應避免單獨到有關地區旅遊，並應選用當地的公共交通工具，減低風險。

保安局回覆查詢指，暫時無新資訊補充。



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受害人已向香港政府求助

余德寶指，所收到的一個求助個案，受害人表明並不是因誤信「搵快錢」陷阱而被禁錮：「要澄清，唔係所有人都係因為要搵工，搵份『筍工』。佢（求助人）個case正正係同公司請咗假，本身喺香港有穩定嘅工作，買咗來回機票去泰國旅行。期間就坐咗一啲唔係公共交通工具嘅一啲車輛，佢冇講得好仔細，總之然後就俾人擄走咗去緬甸。」

余德寶表示，不是所有受害人都因為貪心而被騙，該求助人在營內亦遇到一些港人是在旅行期間被擄走，但基於受害人的安全考慮，不能說太多詳情。

特區政府早前設立WhatsApp專線供港人求助，余德寶表示，有受害人使用求助專線後未獲回覆，促請政府更主動跟進個案，即使沒有太多新資訊亦可以作一些回覆，讓求助人感到有被關心。他稱，部份受害人被要求交贖金才能回港，希望政府考慮設立緊急基金，提供幫助。

保安局副局長卓孝業今日較早前於電台節目上表示，目前沒有出現旅客在東南亞國家街頭被帶走的個案。余德寶接受《香港01》查詢時指出，求助人已被困園區幾個月，約一、兩天前向其求助，本身亦有向香港政府求助，估計保安局可能暫時未掌握最新資訊。他指，該求助人在園區內遇到的香港營友，其中一位已經返港。

《香港01》向保安局查詢有關消息，局方口頭回覆指，暫時沒有新資訊補充。