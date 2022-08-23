民建聯：「機場城市」計劃有助發展經濟　需考慮完善屯門配套

民建聯立法會議員周浩鼎咋日（22日）聯同民建聯屯門支部主席巫成鋒及一眾屯門服務團隊成員，參觀香港國際機場了解「機場城市」發展計劃，並與機管局的代表交流，對話內容圍繞在商業發展、貨物運輸、創新科技應用、未來就業機會及香港國際航空學院等發展領域。



周浩鼎表示，隨着粵港澳大灣區發展及機場三跑道系統的發展，未來的「機場城市」將會為如屯門等鄰近地區帶來大量的工作機會及協同發展效應。他認為，香港國際航空樞紐的地位不斷鞏固，將會有助發展香港未來經濟，除了有新開設的商業娛樂區能夠提供休閒消遣予市民，更能夠促進大灣區城市的共同發展。

民建聯屯門支部主席巫成鋒表示，隨着「機場城市」的發展，政府亦需要考慮屯門的主要幹道是否能夠配合未來機場發展，如屯門繞道及11號幹線等基礎設施是否有條件提前興建以讓「機場城市」的配套可以進一步完善。