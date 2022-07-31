通關｜民建聯參觀機場城市新發展　促政府盡快放寬海外抵港隔離期

民建聯今日（31日）獲機管局邀請參觀香港國際機場「機場城市」的新發展。民建聯議員指，香港機場已完成興建三跑道系統，周邊設施配套，例如航天城及展覽館等陸續將兩三年內陸續落成，機場正整裝待發，為未來逐步有序恢復與海外往來接軌和重啟經濟作好準備。

民建聯認為，香港是國際商業城市，必須方便旅客往來，否則生意及人才只會繼續流失，期望政府盡快落實放寬海外抵港隔離日數，善用科技做到精準防疫。



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身兼民建聯會務顧問的全國人大常委譚耀宗，與葛珮帆、陳勇、周浩鼎、梁熙、陳恒鑌等多名民建聯議員到機場參觀。

葛珮帆表示，今日參觀多項智慧機場的新科技設施，包括使用面容辨識技術的「登機易」、禁區內的自動駕駛車等，途中並參觀最新互動數碼屏幕及大樓機械人執勤情況，相信機場的便捷設施將為旅客帶來煥然一新感受。

陳勇指，香港國際機場位處大灣區中心地帶，在港珠澳大橋以及海天客運碼頭等跨境設施配合和互補下，大大提升了機場與跨境交通接駁網絡，將香港機場打造成大灣區中轉樞紐，方便大灣區居民從香港國際機場走出世界。

梁熙在Facebook發文指，在疫情下已很久沒有「飛」，原來機管局為機場復常做了不少準備和升級，加入了不少智慧元素，包括運送貨物會引入無人駕駛車、日後更會引入無人駕駛的電動巴士接載員工；登機位置會引入人臉識別系統，日後大家登機無需再將證件及機票掃描；機場亦有使用機械人協助消毒及清潔。未來機場亦會設一個新的大型綜合商場，大家再到機場時，相信會有更多新體驗。

梁熙期望政府可以盡快有序通關，包括縮短隔離時間等，令香港經濟盡快復蘇、重新起飛。