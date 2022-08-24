《明日戰記》明公映　洪雯買票支持：非常值得期待！｜政壇諸事町

由影帝古天樂（古仔）擔任總監製及主演的香港史上最大型科幻片《明日戰記》（英語：Warriors of Future），歷時製作8年，明天（25日）終於公映。立法會議員洪雯今（24日）發文，回顧香港電影產業一幕幕經典場景，指香港電影人都是有心的電影從業員，為香港電影開拓明天。她表示已買票入場看明天的公映，呼籲大家多入場支持。



《明日戰記》劇照

洪雯發文指，古天樂在四年前首奪金像影帝時致辭，說香港人要團結，做好香港電影。她指當時「掌聲雷動，因為在場觀眾深深感受到，香港電影近年的困難與挑戰愈來愈多。」

她表示，港產片曾是香港軟實力的最佳代表，在國際舞台大放異彩，「《新不了情》的中國冰室、《重慶森林》的重慶大廈、《鎗火》的荃灣廣場，一一烙在我們腦中」。不過，最近二十多年香港電影工業因各種原因由盛轉衰，票房不如以往，「曾經閃耀的『東方荷李活』招牌，如今蒙上了一層灰塵。」

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洪雯指，《明日戰記》被譽為香港有史以來最大製作規模的科幻電影，「正是他們這批有心的電影從業員，用行動，去尋找答案，去執着實踐，去為香港電影開拓明天。」更指不管最後票房如何，已非常值得期待，已經買票支持明天公映，呼籲大家多多支持。

總投資額超過4.5億 內地上映被偷票房

《明日戰記》由吳炫輝執導，由古天樂、劉青雲等人主演。是香港後末日科幻動作片。電影總投資額逾4.5億元，前期籌備3年，為香港影史歷年最大規模製作的電影。

電影早前在內地率先上畫，不過爆出被「偷票房」，《明日戰記》官方微博已確認事件，指江西有商家以低價大量購入電影門票，再出售賺取差價，期間誤將《明日戰記》出票成其他影片。而電影院則表示，該商戶未經授權，涉及侵權行為。