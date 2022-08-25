齊撐港產片「留飛尾」優惠合集　小企請搭巴士、換海南雞飯！

今年暑期檔上映的港產片其實數量不少，既有高投資科幻片由古仔（古天樂）打造的《明日戰記》，亦有成本較低但卻充滿人情味的小本製作，當中有《阿媽有咗第二個》、《緣路山旮旯》、《飯戲攻心》等等，令本地戲院近期變得相當熱鬧，可記一功！而香港人「齊撐」港產片除了自發「課金」入場之外，一些本地小店也推出了「飛尾」（票尾）優惠，為「港產片」打打氣！



（阿玉冰室 Facebook 圖片）

「港產片」近日聲勢浩大！除了多得香港人一直應援之外，還有不少本地企業推出「睇戲」優惠，也帶動了「港產片」票房。近日，巴士公司「ABC旅運」就在官方Facebook發文，表示只要留有「港產片」的「飛尾」都可以在特定時段免費乘搭往屯門的巴士路線，可見相當有心！

（ABC Bus Facebook 截圖）

（ABC Bus Facebook 截圖）

《香港01》記者就事記向該巴士公司查詢，市場推廣執行官Stephen表示：「因為老闆好喜歡看電影，也知道香港人愈來愈少走入戲院，加上疫情關係，香港市民都似乎遺忘在戲院看電影的樂趣，所以老闆希望能夠有更加多人願意重返戲院睇戲，尤其是『我們的港產片』，所以推出了這個優惠鼓勵香港人！」Stephen補充，今次公司推出的這個優惠適用於任何一間戲院、任何「港產片」。

👉鍾培生FB重金聘「書僮」 入職條件睇中英文要快 最緊要有這特質

👉小巴MMA｜80歲老馬有火血洗荃灣小巴 途人親述戰況「小學雞」

（阿玉冰室 Facebook 圖片）

其實除了「ABC旅運」，香港本地也有不少小店都向「港產片」作出支持，位於元朗的「阿玉冰室」就推出了「8月港產片優惠」，只要在8月份內以電影《緣路山旮旯》票尾，便可以在堂食結帳時換取「9折」優惠。除此之外，為慶祝電影《金雞》上映12週年，以及對港產片的支持，由即日至8月31日，憑任何一套於8月的「港產片」票尾，都可到「金雞海南雞」（西貢、九龍城、佐敦、荃灣）免費換取外賣海南雞飯一客！

（金雞海南雞 Facebook 圖片）

同場加映：史上最強「外賣仔」速遞Pizza到富士山熱爆 揭真實身份全民炒車

日前，日本一名穿上「DOMINO'S PIZZA」制服的外送員背著保溫箱將薄餅「外送」到富士山山頂，多張照片除了於網上瘋傳之外，更傳出運費只是港幣216元，但結果「全網炒車」！

👉🏻史上最強「外賣仔」速遞Pizza到富士山熱爆 揭真實身份全民炒車