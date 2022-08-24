施政報告諮詢會探討置業難　陸瀚民：可研究以強積金支付首期

經民聯立法會議員陸瀚民，以及民建聯觀塘區議會主席柯創盛，今日（24日）透過視訊會議參與「2022年施政報告諮詢會」。陸瀚民指出置業和就業是青年人遇到的最大阻力，建議可參考新加坡推行「強積金首次置業計劃」，柯創盛則關注房屋興建進度等問題，希望縮短平均「上樓」時間。



陸瀚民建議，可讓市民利用強積金支付置業首期。（資料圖片）

陸瀚民指，「四業」中，青年人遇到最大阻力是置業和就業。他表示曾與大約50位青年人做了多場聚焦小組會議，指他們都表示置業不只是為結婚生兒和居住空間，而是要確保退休後有一份保障，並指出置業最大的門檻就是有足夠首期。

他更指這些年青人都認同當局可參考新加坡的做法，研究推出「強積金首次置業計劃」。「一個加入職場八至十年的青年，MPF結餘大約有15萬元，如這計劃可以讓青年人將MPF的資金套現，兩口子便可獲得大約30萬元的資金。」指計劃對支持他們的首期有顯著幫助 。

陸瀚民倡部份學校轉為創科學校或文創藝術學校

就業方面，他表示不少青年人對藝術和創科工作甚有興趣 ，可是在學時期都未能深入接觸創科或者文創。他解釋，本港大部份學校都屬於文法學校，「就算有STEAM，也屬課外活動，實未必可以貫徹創科或文創發展。」他建議研究將一些學校轉型為創科學校或文創藝術學校，以做好人才培育。

柯創盛參加了由行政長官李家超主持的《施政報告》網上諮詢會，關注房屋興建進度。（柯創盛Facebook）

柯創盛關注建屋進度 研究縮短上樓時間

柯創盛則指，會上聚焦關注房屋興建進度、土地發展、公私營合作、精簡發展程序等，研究縮短平均「上樓」時間。

他解釋，房屋土地問題「始終是本港其中一個亟待解決的深層次問題」，認為在努力抗疫、計劃進行疫後重建及經濟重啟的同時，必須持續推動政府制定短、中、長期的有效措施，解決本港房屋土地問題。