政壇諸事町｜麥美娟與葉劉淑儀　參觀猶太教堂了解宗教儀式

民政及青年事務局局長麥美娟日前聯同行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀，獲邀參觀位於中環羅便臣道的一級歷史建築猶太教莉亞堂，並到訪猶太教社區中心了解教會的宗教儀式和歷史，與香港猶太社區信託基金聯席主席杜勳明會面。



行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀過往亦曾獲猶太長老邀請，前往猶太會堂參加光明節（Hannukkah），紀念二千年前猶太人以四十人之力戰勝敘利亞四萬軍隊的神蹟，並表示，猶太人在過去100年，無論在藝術、文化、教育、婦女參及公共事務等方面，都對中國作出了很大貢獻，並提升了香港社會的多元性及國際商貿地位。

猶太教是一個源自以色列的古老宗教，最早的信仰可追溯至公元前2000年的希伯來人，猶太教相信世界只有上帝一位真神，並認為他們是上帝特別挑選出的一群，能夠在應許之地繁衍萬世。而香港的猶太信徒平日會於三個主要的猶太教會堂聚會，當中包括莉亞堂、香港聯合猶太會和及Chabad Lubavitch。

葉劉淑儀過去曾獲邀前往猶太會堂參加光明節。（葉劉淑儀Facebook）

莉亞堂由沙宣家族出資興建，於1901年落成，現時會在每日、安息日和猶太教節期舉行聚會，猶太教信徒十分重視這些聚會，參與聚會更成了信徒的宗教、文化和社交生活的重要部份。

而莉亞堂毗鄰的猶太人社區則建立於19世紀40年代，內裏不但設有文娛康樂設施，亦建有圖書館，專門收藏猶太文獻和文物，同時，亦會舉辦各類活動和學習班，成為猶太人舉行社交文化活動的主要場所。