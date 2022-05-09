港台關係達冰點　學者籲加強民間交流　令兩地再成「兩岸之窗」

駐台灣的「香港經濟貿易文化辦事處」去年暫停運作，台灣駐港辦事處人員也在去年全部撤回台灣，港台關係落入冰點。

而在目前兩岸關係冷卻之下，香港特首選舉昨日（8日）塵埃落定，由唯一參選人李家超當選，港台關係的走向更加受到關注。有學者建議，港台兩地可加強民間交流，爭取夾縫中的活動和合作空間，建議加強民間交流，讓兩地關係恢復成為「兩岸關係之窗」。



綜合台灣《中央社》和《中國時報》報道，中華港澳之友協會今日（9日）上午舉辦「香港特首選舉後的台港新情勢」座談會，多名專家學者在會上交流意見。

日本戰略研究智庫（JFSS）研究員廖雨詩表示，若欲突破港台現在情勢，台灣可以主動出擊，在民間交流上施加力道，官方未能做的部分，可以交由民間處理，這也是展現台灣想要解決台港關係爭議點的誠意。

中華港澳之友協會今日舉辦座談會，展望香港特首選舉後的台港新情勢。（中國時報）

廖雨詩認為，民間交流重點可放在民生經貿部分，這個領域適合港台發揮，也符合社會大眾的期待。港台關係和兩岸關係牽動甚深，破冰回暖港台關係確實有難度，但是不能因為情況為難就甚麼都不做，積極爭取才有恢復空間。

關於陸委會日前暫緩鬆綁港人來台定居相關辦法，廖雨詩說，這仍顯社會溝通對話不夠，台灣人民大多是擔心自身薪酬、工作受影響等經濟問題，這部分仍需要很多的溝通對話和相互了解。

曾在蔡英文任陸委會主委時期擔任副主委的淡江大學副教授黃介正認為，應考慮怎麼做才是對港台都最有利的，如果符合港人與台灣利益，台灣應該有更開放的胸襟，「不要把香港來台者，都看作是北京派遣要來滲透台灣的」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（聯合報）

中華港澳之友協會榮譽會長、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，港台關係過去多被視作兩岸關係之窗，較兩岸關係靈活；過去1年多來港台關係冰凍，就是受到兩岸關係影響。

不過，他認為港台兩地關係比兩岸關係來得靈活，不放棄任何希望，創造更加靈活、寬鬆、多樣的兩地民間互動。

他說，港台關係因為大環境影響冰凍，推估恐要等到基本法第23條立法後才有緩解空間，因為屆時北京對於香港特區的掌握會較有「自信」。建議台港關係以民為本、加強民間交流；港台關係恢復成為「兩岸關係之窗」，是可以期待的。

展望台港關係發展，黃介正提出「好事多做，惡言不出」，認為目前港台互派官員雖然受限，但是民間服務仍然要盡力去做，讓港人感受到台灣的關懷。

他提醒台灣政府，不要把香港民心當作「攬炒」的工具，作為對抗北京的棋子。而是應回歸基本初心，捫心自問「是否真的關懷香港人？台灣是否衷心祝福香港愈來愈好？香港人是我們的同胞，還是我們的工具？」

李家超當選後，留在台上拍照。（李澤彤攝）

針對台港關係，陸委會昨日（8日）表示，呼籲新一屆香港特首應多傾聽及回應民意，並指台灣未來亦將秉持一貫的互惠原則，以人民福祉為優先，推動港台關係發展，持續推動兩地各領域有序交流。