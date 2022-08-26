元朗停電｜劉國勳：好兒戲、後備電源都壞！　倡屋苑設後備電系統

元朗朗屏中電電纜橋6月發生嚴重大火，導致元朗、天水圍及屯門大停電，共影響16萬居民。中電今日（26日）會見傳媒，公布最終調查結果，指當日的起火原因很大可能涉及橫上的樑螢光燈（即光管）先起火，火種跌到下方的通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜，報告就事故提出5大改善建議。



立法會新界北議員劉國勳就報告內容接受《香港01》訪問，直言：「原來光管起火都可以發生如此嚴重嘅事件，我覺得好兒戲，如果有人惡意毀壞，後果係咪會更嚴重？」



當日起火成因很大可能涉擴業街電纜室與鋼橋銜接點，往橋方向約4米的橋內橫樑螢光燈（即光管）先起火。火種跌到下方的通訊電纜，再蔓延至旁邊的通訊及高壓電纜，最終引起燒橋事故。 中電

電力供應中斷影響供水及網絡系統

劉國勳就調查結果另外提出兩項建議，分別為建立發布資訊系統及屋苑設立獨立後備電系統。他表示，朗屏中電電纜橋發生大火，除了影響三區的電力供應外，不少屋苑的供水和網絡供應亦同時受到影響，即使政府當晚開放社區會堂供市民作臨時住處，不過市民仍因網絡不穩而難以接收資訊，「簡直係叫天不應，叫地不聞」。

他質疑政府為何政府不動用緊急警示系統，認為是次為區域性事故，政府應吸取教訓，善用現有公布資訊的系統，「否則社區會堂開放幾多（間）都無用，市民都唔知」。

另外，他提到報告中指肇事電纜橋原有兩個後備電源，不過其中一個後備電源較早前已受損，他直言：「後備嘅都係救命用，但點解連救命用嘅都壞，我覺得係雪上加霜，好彩無人命傷亡！」

就此，他建議政府應考慮在每個屋苑內設立獨立供電或儲電系統，確保遇上重大事故時，屋苑也可向區內市民提供照明、網絡供應，而他表示此提議也應在新落成屋苑實行，如北部都會區。

報告就事故提出5大改善方向： 1/ 低壓裝置管理 2/ 進一步提升火警安全和保安措施 3/ 緊急應變機制及溝通 4/ 提升供電通訊系統 5/ 設施管理 中電

而中電早前表示將撥款2,000萬元，向受影響住宅客戶送贈總值100元的「心意券」，劉國勳直言：「中電可以做多少少，不如直接減免電費」。