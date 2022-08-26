梁栢賢：讓打齊針正常生活　保護老弱放寬防疫　入冬前建混合免疫

疫情升溫，政府宣布一系列加強檢測措施，包括要求出席宴會者出示快測結果，全數表列處所員工須每三天一測。醫務衞生局局長盧寵茂呼籲市民減少聚餐、勤做檢測，若無法控制疫情，將別無選擇，有可能收緊社交距離措施。

醫管局前行政總裁梁栢賢表示，與政府專家袁國勇通過電話，就疫情發展和應否收緊社交距離交換意見，提出9點意見供政府考慮，強調疫情現時呈「指數級增長」，收緊社交距離是沒意義；而本地病例愈來愈多，輸入個案已非重大風險，認為「3+4」的檢疫要求意義愈來愈小。

他建議，讓所有完成疫苗接種的市民過正常生活，若非有症狀，否則不應再進行檢測；相反，包括學童及其家人在內、未完成接種疫苗的市民須每天快測。



與袁國勇通電話 倡無症狀不檢測

梁栢賢強調，大方向是「讓所有完成疫苗接種的市民過正常生活」，他們如非有症狀或入院，都不應再進行病毒檢測。在這個原則下，政府要加強「疫苗通行證」要求，鼓勵接種，藉此減少傳染。他說，經過為期18個月的密集式接種活動，未打針人士不太可能嘗試接種，但現時染疫數目增加，卻在某種程度上刺激他們的接種意欲。

他在處置確診者方面提出多個建議，包括將陽性患者放同一病區，毋須再安排入住隔離病房；醫管局應放寬針對醫護人員的防疫措施，有症狀員工才需要進行核酸檢測，如無症狀及每日快測陰性，就毋須進行核酸檢測及停工，佩帶N95便可以工作，以確保勞動力。

毋須再用隔離病房 轉而逆向隔離高危者

梁栢賢指，大家都清楚現有的家居檢疫做法可能導致垂直傳播，因此建議未打針的高危人群，一旦家庭成員呈陽性，應考慮「逆向隔離」，變相令「混合免疫」在不過多影響醫管局服務的情況下建立起來，「讓即將到來的冬天更加平靜」。對於染疫的高危長者應盡早提供早期抗病毒治療。

他指，十分支持「3+4」入境檢疫要求，認為未來有望變為「0+7」，即全數7天檢疫都可以居家。而且隨著本地病例增加，「3+4」意義愈來愈小，若果重新收緊入境檢疫是不合邏輯。他建議政府嘗試在冬季前為市民接種加強劑：「讓我們有一個愉快聖誕和新年假期」。