防疫飲食｜蒜菠菜抗炎減上呼吸道感染　營養師推6種營養增免疫力

疫情持續，先前有不少人說，你沒確診代表你沒朋友。不過要是真的確診了，營養師建議你可以仔細檢查，下面這些營養素是否攝取不足。



台灣營養師簡鈺樺在粉絲團「營養師有樺要說」分享下面這些營養素可以增進抵抗力，即使確診也能幫助自己安心養病；建議大家檢查是否有攝取不足情形，並強調：醫師指示、飲食調整、規律運動絕對是拼出自己的免疫力的3大步驟。

簡鈺樺表示，愈來愈多文獻在探討營養素與COVID-19關聯，甚至與SARS或MERS的影響關聯。在分享文獻裡提到的幾個營養素，之前，簡鈺樺認為這些是建立在均衡飲食下，就可以攝取到的營養素，「因此更應該在面對病毒的侵略時，拼出自己的免疫力了！」

6大營養素增抵抗力（按圖了解👇👇👇）

+ 10

簡鈺樺也特別提醒，現階段分享關於文獻提及的營養素不是要大家無上限補充，而是先確認是否有達到每日需要的量。「若缺乏，就更沒有本錢好好打赢這場戰役了！若有高劑量攝取需求，請與醫師、營養或藥師確認後再執行。」

1. 硒：硒在保護呼吸系統方面發揮重要作用，尤其是防止病毒感染。過去曾有臨床試驗顯示，英國成年人每天攝入50微克至100微克的硒，消除病毒的速度比安慰劑組快。更有文獻指出，當飲食中硒的缺會影響免疫反應和病毒的致病性。

可從吃洋蔥中攝取硒。（webvilla＠Pixabay）

（編按：含硒食物例如：豆腐、蝦、雞蛋、大蒜、菠菜、洋蔥、芝麻、杏仁及巴西果仁）



2. 維他命K：維他命K廣泛存在於植物性與動物性食物。基質Gla蛋白（MatrixGlaProtein，MGP）須透過維他命K作為輔助角色協助活化，以達到執行軟組織礦化和彈性纖維降解的抑製劑。為了保護肺細胞MGP免受發炎引起的降解，SARS-CoV-2患者的肺中MGP的合成增加。這促進了對維他命K的儲存與利用。2020年的文獻也特別指出由於維他命K激活凝血因子， 因此有助於對抗COVID-19 患者的血栓併發症。

（編按：含維他命K食物例如：羽衣甘藍、納豆、菠菜、花椰菜、抱子甘藍、橄欖油、海苔）



3. 維他命E：維他命E為一種有效的抗氧化劑，在調節免疫系統功能方面發揮著至關重要的作用。維他命E可作為自由基清除劑，減少氧化作用，並防止自由基攻擊受損細胞。有研究報告指出與年輕人相比，增加維他命E的攝入量更有利於維持老年人的免疫功能。

相關文章：【防疫飲食】增免疫力多吃木瓜紅甜椒！7種橙紅色蔬果助增抵抗力👇👇👇

+ 3

4. 維他命D：近年來維他命D愈加受重視，許多研究表明維他命D參與調節感染性和自身免疫性疾病的免疫反應。而在2020年3月美國CDC（the Cetefr is Control and Prevention）前主任更是建議使用維他命D對抗COVID-19。飲食來源沒有辦法提供足量的維他命D。因此，通常會建議搭配補充劑。

5. 維他命A：維他命A參與先天性和適應性免疫系統，透過中斷生化代謝途徑來影響MERS-CoV和SARS-CoV。文獻中建議鋅和維他命A的時搭配使用，可改善2至12歲兒童的免疫狀態來幫助對抗急性上呼吸道感染。

按下圖看15種水果的維他命C含量排名（以每100克計算）：

+ 12

相關文章：維他命C｜美白增免疫力15種高維他命C水果 檸檬包尾不敵榴槤荔枝

6. 維他命C：生理機制上是一個抗病毒非常不錯的營養素，透過增加體內產生干擾素-a、調節細胞激素及減少發炎症狀等。其抗氧化特性可保護體內細胞因為氧化作用所引起的損傷。有研究說明，補充維他命C可降低上呼吸道感染風險。

延伸閱讀：

避免誤解研究！骨質疏鬆症如何攝取營養？學會提建議

染疫康復後長新冠如何保養？ 醫：維生素ACDE不可少

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」