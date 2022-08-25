江玉歡批收緊防疫走極端　復常「欠缺數據、理由、抑或勇氣？」

曾是亞洲最繁忙機場的香港國際機場，根據顧問公司「Sobie Aviation」最新數據顯示遭踢出十大，被新加坡取而代之。對外防輸入，對內，政府昨天（24日）透露因應疫情反彈，不排除再收緊社交距離措施，而維港渡海泳亦因為政府設限500人、而面臨取消。

立法會議員江玉歡在社交專頁撰文，對政府收緊防疫表示無奈，慨嘆世界皆走向復常，而香港卻寸步難行。她估計香港每三個人已有一人曾經染疫，比例與新加坡相若，但新加坡卻選擇進一步放寬入境限制和佩帶口罩規定，甚至著手改善機場，進一步增加旅客量，反問香港走向復常「欠缺的是數據、理由，抑或是勇氣呢？」



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稱疫情仍可防可控 重症死亡無大幅攀升

江玉歡表示，香港近來確診數字確有增加，但重症和死亡率並沒大幅上升，而近日染疫兒童患上嘶吼症一事亦非全球首例，早在一、兩年前外國已有個案，可見疫情仍處於可防可控的情況。

她指，政府數字顯示在港確診人數有140多萬，但港大估算「不祇此數」。她認為香港人口密集，容易全家感染，不少個案更加無病徵，「中咗都唔知」，推測感染人數佔人口比例最少有三分之一，質疑政府欠缺勇氣放寬防疫安排及限制，認為至少要容許無打針的港人回港。