通關︱李家超：將盡快北上傾便利通關　理念有共識、只欠可行措施

有消息指，特首李家超下周三起一連兩天訪粵，可能與廣東省及深圳市領導會面，討論兩地通關事宜。李家超今日在《施政報告》諮詢會後表示，會盡快安排訪問內地，雖未具體透露時間行程，但確認將會商討「便利過關到內地」的方案，強調與內地在「理念上」有共識，同意兩地有需要往來，關鍵是尋求「可行嘅措施」。

李家超強調，自己奉行「精準防疫」政策，在保護好高風險老幼人士、且醫療體系應付到疫情的兩大基礎下，「我係希望盡量可以畀到社會有正常嘅活動，經濟活動、同埋與國際嘅聯繫！」



喺兩地需要往來嘅大原則下，大家（香港與內地）去研究下有咩可行方案，呢一方面大家理念都係一致嘅。而事實上，同內地單位討論兩地人民往來，盡量畀佢哋一啲方便，這一共同意念係有共識嘅，只不過係要尋求方法，希望商討盡快有一啲大家都覺得可行嘅措施落實得到。 李家超

李家超拒絕透露，計劃與內地領導商討的內容細節，強調最終可以達成甚麼協議，「都要到某一階段公布會好啲，否則訊息會混亂」。他重申，目標在不增加內地疫情風險的情況下，盡量爭取香港到內地的過關便利措施，「用咩方法當然要大家探討」，期間如果香港疫情管控得好，成事機會自然會大很多。

至於預期達成共識的時間、內地會否接受逆向隔離，李家超一律沒有回應，僅表示在防疫抗疫、如何互聯互控、減少人民之間往來不便，都是當局盡量安排與內地不同領導商討的議題，強調自己希望推動大灣區共同發展更上一層樓。

保障到醫療、高危族 我希望聯繫國際、社經復常！

被問到疫情升溫，會影響對外、對內開放的計劃，李家超說，自己非常關注與內地及國際連繫，所以一上任叫停「航班熔斷」機制，又放寬入境檢疫至「3+4」模式。他說，只要疫情在掌握之內，都會盡量擴大恢復社會及經濟活動，只要醫療體系負荷到，高危一族又得到保護，「我嘅策略都是讓社會經濟正常活動愈多愈好，盡可能增加。」