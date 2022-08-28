曾鈺成：香港從來沒有「三權分立」　包括在英治時期

明日（29日）是中英簽訂《南京條約》的180周年，立法會前主席曾鈺成今日（28日）出席歷史講座活動「不能忘卻的歷史『1842 辱與痛』」，講解香港自簽訂《南京條約》後180年來的風風雨雨，並重申香港從來沒有「三權分立」，包括在港英時期。



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曾：聯合國大會早於1972年從殖民地名單中刪去香港

曾鈺成表示，過去20多年來，香港發生了許多事，包括2003年政府未能就基本法第二十三條立法、2005年補選特首任期爭議、2012年一連串反國民教育運動、2019反修例運動等等。他認為，這些社會事件的某部份根源在於1842年的鴉片戰爭，以及因戰敗而簽定的《南京條約》。

早前有香港新版教科書稱「香港不是殖民地」的表述引起關注，曾鈺成表示，早於1972年時任中國常駐聯合國代表黃華便指出：「香港和澳門是被英國和葡萄牙當局佔領的中國領土的一部份，解決香港、澳門問題完全是屬於中國主權範圍內的問題，根本不屬於通常的『殖民地』範疇。」建議聯合國大會從殖民地名單中刪去香港和澳門，而大會當時亦以99票對5票通過了有關報告。

英殖時期官員身兼數職 「三權分立」從未存在

「三權分立」議題在往年也引起過政治爭議，多名內地及特區官員都曾經指出「三權分立」在香港「從未存在」，言明香港政治體制是屬於「三權分置、行政主導」，行政權、立法權和司法權等「所有權力均來自中央授權」。

曾鈺成對此表示，1843年香港雖設有「行政局」（時譯「議政局」）及「立法局」（時譯「定例局」），但兩局主席均由時任總督砵甸乍擔任，而立法局只有三名成員，當中成員亦均身兼數職，例如最早期的立法局成員威廉．堅，既是警隊差役總長，亦是首席總裁判司兼監獄總長。曾鈺成因此直言，「三權分立」即使在港英時期，亦從未存在過。

劉智鵬：英國早已有意謀奪香港島

嶺南大學協理副校長暨歷史系教授、立法會議員劉智鵬同樣有份出席活動，並講解鴉片戰爭歷史。他指英商對香港的覬覦早見端倪，認為香港島是世界上無與倫比的良港；1834年，英國首任駐華商務總監律勞卑曾經致函外交大臣格雷伯爾，力陳香港島適合各種用途，並建議動用一支小型武裝力量佔領該島，種種跡象顯示，英國早已有意「謀奪」香港島。