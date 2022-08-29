再有受害者未能訂檢疫酒店返港　詐騙案「變種」　萬元文職都中招

港人墮入東南亞國家求職騙案，受社會關注，民建聯立法會議員葛珮帆日前再接獲求助，一名受害人稱7月被聘前往泰國賭場工作，抵埗後發覺原來是詐騙工作，被送往工作地點期間逃脫，惟由於未能預訂香港的隔離酒店，無法回港，只好於當地求職待機，豈料找到一份月薪約1萬港元的文職工作，仍是「中伏」

葛珮帆指，發現行騙集團已放棄標榜「高薪厚職」，轉行「貼地」路線，以萬元文職工作吸引求職者，令受害人放下心戒，更易誤墮法網。



葛珮帆指，受害人8月在泰國找到一份月薪大約1萬港元的文職工作，由於薪酬不算豐厚，他不虞有詐，豈料仍是騙徒伎倆。其後受害人要求離開，當地工作人員承諾會開車送他回市區，結果一上車就被綁架，禁錮了20多天。

據受害人所說，禁錮現場有持槍駐守人員，難以逃走。騙徒期間曾多次要求家屬提交贖金不果，之後受害人再被賣到另一園區，更被迫表示是自願前往當地工作，他聽聞曾有人因不肯工作而被斬手指。

葛珮帆指，該求助個案已轉交由入境處、警務處、外交部駐港特派員公署調查及提供支援。她提醒市民事件顯示騙徒又出新招，不一定以高薪厚職作招徠，反而招聘一般看似正常的工作，到前往當地工作才拐賣禁錮，呼籲市民對海外的招聘保持警惕，應聘前一定要清楚確定公司背景，以免墮入騙徒陷阱。

緬甸詐騙營調查・專頁｜港人被轉賣曝光 人口販賣KK園區涉港公司

▼01偵查 詐騙營系列調查報道▼

