KK園區及西港傳「殺豬清倉」　媒體人揭贖人期限：過了就回不來

近期頻傳有台人為了追求高薪，決定前往柬埔寨，結果卻掉入騙局，最終淪為豬仔的消息。



其中，緬甸的「KK園區」又被視為整個東南亞人販鏈的最終站，若做不出業績又無價值的話，就可能面臨遭到強摘器官、棄屍的命運。

不過隨著詐騙風暴越演越烈，聯合國據傳正準備圍剿人販集團，且柬埔寨又得為了明年的東南亞殘奧顧及形象，因此西港、KK園區等人販大本營都已開始進行「清倉行動」，若無法在9月底前把豬仔贖回，那麼這些人恐怕就再也無法回來了。

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資深媒體人林裕豐在節目《這！不是新聞》當中指出，柬埔寨近期因為詐騙風暴的關係，在國際上的形象可說跌至谷底，但考慮到2023年東南亞殘奧將在自家主場舉辦，為了挽救受損的名聲，當局政府已準備好掃蕩，就連聯合國也傳出集結了6國勢力，準備圍剿西港、KK園區等人販大本營。

林裕豐表示，柬埔寨當局原訂要在今年12月底進行掃蕩計畫，但有鑑於詐騙風暴持續延燒，因此整體的計劃直接提前到9月底實施，更促使人販集團開始進行「殺豬清倉」。

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不過林裕豐也坦言，隨著西港的房價持續飆高，人販集團若無法無法出清房子、豬仔們的話，不排除會全數清掉「化整為零」，因此他認為，若無法在9月底前將豬仔們贖回，恐怕他們就再也回不來了。

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