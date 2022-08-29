范太：修例風波港青中了西方霸權奸計　沒說好歷史「我們有責任」

今日（29日）是《南京條約》簽訂180年，香港地方志中心舉行研討會，全國人大前常委范徐麗泰表示，現時年青人受到西方文化薰陶，對祖國產生錯誤認知，提到2019年反修例風波令人心痛，責任不只是被人利用的港人和青年，「我們也有責任，我們的責任就是沒有好好地將中國故事、中國歷史告訴他們。」



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范太：要正確說出中國歷史

范徐麗泰在會上指，必須教育青年人認識中國近代史：「帝國主義的殘暴，對中國人的傷害，中國年輕人不可不知，不可忘記」。她認為，2019年風波是由於部分年青人不知道中國以前如何受到西方的迫害，對祖國亦有錯誤認知，「中了西方霸權國家的奸計」，皆因西方國家清楚，要讓一個國家弱，便先要讓其青年弱。

范太指，不需要誇大國家的歷史，只要把它正確的說出來，青年人自然就會明白「弱國無外交」的事實，以及霸權主義、殖民主義和帝國主義的可怕。她又說，看過香港的中國歷史考試內容，有分析比較題例如比較清代、明代徵兵制的分別等，但認為更重要是說好中國故事再作分析。

范徐麗泰。（夏家朗攝）

稱香港從來不是殖民地

早前有新版教科書形容「香港不是殖民地」，引起爭議，范徐麗泰表示，國家從來不承認香港是英國的殖民地，而早於1972年，時任中國常駐聯合國代表黃華已去信聯合國大會，成功令其從殖民地名單中刪去香港。

她提到，過往有港獨者提出香港要「獨立自決」，因為當殖民者離開時，殖民地是可以自主決定是否要成為獨立國家，或是成為前殖民者的管轄區，但由於香港從來都不是殖民地，英國只是用殖民的方式來管治香港，所於這兩個選項亦從不存在。

嶺南大學香港與華南歷史研究部高級研究員劉蜀永補充，只着眼於香港是否「殖民地」純屬聚焦不正確，若用黃華的原信解讀或會更好理解，信內寫道：「香港根本不屬於通常的『殖民地』範疇」。劉蜀永解釋，通常的殖民地一般是指國家，而香港是被英國當局佔領的中國領土的一部分。

政務司長陳國基透過視像致辭。（夏家朗攝）

陳國基：香港在國家發展從不缺席

政務司司長陳國基透過視像致辭，指香港在國家發展中從不缺席，在國家改革開放進程中既作出貢獻，同時受益於內地高速發展，肩負起內地與世界各地之間的橋樑角色，香港會繼續全面準確貫徹一國兩制方針。

陳國基說，已故領導人鄧小平當年提出「一國兩制」構想，香港在1997年回歸祖國。香港近年經歷風雨，但憑著國家支持，香港實現由亂到治，現在正處於由治及興的關鍵時期。