林鄭月娥卸任後首接見外賓 晤星洲副總理︱政壇諸事町
撰文：林嘉成
出版：更新：
前特首林鄭月娥一舉一動備受關注，早前被發現到訪內地，在南京出席幼子林約希的論文頒獎禮，近日又現身灣仔買餸。這位退休特首昨天（30日）不做「家庭主婦」，轉而接見正在訪港的新加坡副總理王瑞杰。
王瑞杰會面後在社交專頁上載合照，形容林鄭為「新加坡的老朋友」，對上一次兩人見面已是3年前，很高興今次可以故友重聚。
王瑞杰上載的合照中，身穿紫裙的林鄭精神不俗，會面場地以中式布置，但並未交代具體地點。林鄭卸任後，因為位於堅尼地道28號的前特首辦公室，只能供三名前特首使用，故林鄭的辦公地點須外租金鐘太古廣場一座806室，該辦公室為兩個相連單位，享有海景，參考過往租務，租金連雜費每月約需40萬元。
政府在林鄭離任前曾回覆查詢，該辦事處將支援林鄭離任後的推廣和禮節性工作，預料裝修後，上月底正式運作。
訪港出席「一帶一路高峰論壇」的王瑞杰，早前已經拜訪了現任特首李家超、政務司司長陳國基及財政司司長陳茂波，表示有信心兩地友誼將一如以往。
林鄭昨低調灣仔買餸 海味店稱花300元買果皮、龍眼肉等煲湯材料林鄭灣仔買餸 低調行事無太多人打招呼 ｜政壇諸事町政壇諸事町｜林鄭卸任後首度離港 賀幼子哈佛論文內地獲獎太平紳士｜林鄭月娥、陳肇始獲選 探監、睇六合彩攪珠外仲做乜？政府委任13名太平紳士 林鄭月娥、陳帆和陳肇始有份