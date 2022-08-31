林鄭月娥卸任後首接見外賓　晤星洲副總理︱政壇諸事町

前特首林鄭月娥一舉一動備受關注，早前被發現到訪內地，在南京出席幼子林約希的論文頒獎禮，近日又現身灣仔買餸。這位退休特首昨天（30日）不做「家庭主婦」，轉而接見正在訪港的新加坡副總理王瑞杰。

王瑞杰會面後在社交專頁上載合照，形容林鄭為「新加坡的老朋友」，對上一次兩人見面已是3年前，很高興今次可以故友重聚。



王瑞杰上載的合照中，身穿紫裙的林鄭精神不俗，會面場地以中式布置，但並未交代具體地點。林鄭卸任後，因為位於堅尼地道28號的前特首辦公室，只能供三名前特首使用，故林鄭的辦公地點須外租金鐘太古廣場一座806室，該辦公室為兩個相連單位，享有海景，參考過往租務，租金連雜費每月約需40萬元。

政府在林鄭離任前曾回覆查詢，該辦事處將支援林鄭離任後的推廣和禮節性工作，預料裝修後，上月底正式運作。

訪港出席「一帶一路高峰論壇」的王瑞杰，早前已經拜訪了現任特首李家超、政務司司長陳國基及財政司司長陳茂波，表示有信心兩地友誼將一如以往。