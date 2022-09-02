疫苗通行證將下調至5歲　兒童權利委員會憂損學童成長促撤回

本港疫情反彈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在昨日（1日）疫情記者會證實，政府最快下周公布會下調疫苗通行證適用年齡至5歲。香港兒童權利委員會今日（2日）發聲明批評，學童在疫情下已失去校內活動多時，此舉是進一步剝削其應有的家庭和社交生活、損害兒童身心發展，要求家長為子女買手機亦會增加無數家庭的負擔，強調「兒童的基本權利不應被用作接種疫苗的交換條件」，直斥當局漠視兒童的最佳利益，促請當局改以其他方式呼籲家長帶學童打針。



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兒童權利委員會批評，擬調低疫苗通行證適用年齡的做法，對兒童影響深遠，疫情襲港逾兩年半，學童已被禁止參與許多校內課外活動，強迫他們受制於疫苗通行證的規定，將會令部份兒童被禁止在公共場所參與對其發展至關重要的活動，等同進一步削弱他們應有的家庭和社交生活。

聲明又提到，5至12歲小童一般並無自己的手提電話，要求他們隨身攜帶紙本針卡亦不切實際，要求家庭額外為子女買電話亦會增加經濟負擔，對育有多名子女的家庭更是「尤其苛刻。」該會憂慮父母最終不敢再帶年幼孩子到街市買餸，或會引發獨留兒童在家的危機。

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該會引述研究指，疫情下的封鎖、停課、網上學習、社交網絡崩潰、缺乏遊樂空間和活動等都造成一代兒童的體能、心理、學業發展遲緩，有關影響對有特殊需要和貧困家庭的兒童影響更嚴重，強調「對年紀這樣輕的兒童發放疫苗通行證的實際需要必須仔細研究。」

聲明又提到，雖然疫苗有助減低重症和死亡風險，惟並不是防止病毒傳播的唯一方法，單純以降低疫苗通行證的涵蓋年齡亦無法緩解父母對子女打針的疑慮，促請當局改以其他方法呼籲家母帶子女打針，批評「兒童的基本權利不應被用作接種疫苗的交換條件，這會損害兒童的身心及漠視他們的最佳利益。」