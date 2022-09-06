民建聯續訪大馬　劉國勳與名歌手合照「暴露年齡」？︱政壇諸事町

民建聯正兵分三路出訪東盟國家，其中該黨議員劉國勳正身在馬來西亞，今日先與馬來西亞大專青年協會的領導層會面交流，以及拜訪馬來西亞-中國商務理事會等團體，期間更與馬來西亞著名歌手巫啟賢見面合照，引得網民「心心眼」。



指本港流行文化影響力已被內地超越

劉國勳在社交網分享合照，叫網民猜猜圖中白帽者是誰，由於巫啟賢最活躍的年代是八十年代，因此他亦留下標籤，笑言「80後先有共鳴」、「暴露年齡系列」，但隨即有網民留言猜中是巫啟賢，並留下羨慕眼神的表情符號。

劉國勳在同日另一帖文指出，今日與馬來西亞大專青年協會的領導層會面交流，與年輕人對話，流行文化是一個重要環節，「他們表示，小時候經常看TVB節目，但近年則較多看內地的綜藝節目，例如聲生不息及披荊斬棘的哥哥等，並坦言對香港近年的明星都不太了解，較多都是從內地節目認識。」

他指，協會的年青人不少是大馬華僑第三、四代，精通多種語言包括兩文三語、馬拉話等，他們都願意到中國多了解認識，部份也曾經透過聯繫全球華裔青年的組織「龍傳基金」的活動「龍匯100」，到訪香港及大灣區，亦因此對香港、大灣區有更多的了解，認為香港可以發揮橋樑作用，將各地青年連繫，並成為世界與大灣區對接的跳板。

劉國勳提到，在交流的過程中，這些青年人都表達在創業上，香港孵化器、加速器上都有很大的優勢，亦有不同的政策支援初創，在法制等不同方面有國際很高水平，加上香港可發揮對接全世界的作用，創業者都希望來香港發展，但創業成本則比在馬來西亞高四、五倍；而馬來西亞的生活成本亦遠低於香港，如住屋開支只佔薪金大約兩成。「他們坦言，如創業者以東南亞為市場定位，會選擇到新加坡；但如想對接世界及中國，則會選擇到香港。」

劉國勳指，透過這次對話了解到香港在吸引人才上，香港的長處與不足，有助國勳日後向政府建言時，可以更精準地提出建議，讓香港的優勢更好發揮。