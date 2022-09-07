民建聯訪印尼　李慧琼稱隔離政策印商卻步　料疫情趨穩樂意來港

民建聯兵分三路外訪東盟國家，由黨主席李慧琼率領的印尼團，今日（7日）召開記者會交代交流成果。李慧琼稱，過往香港與印尼缺乏互動，當地對本港最新情況及「十四五」規劃定位認識不深，希望加強兩地聯繫，接下來計劃籌辦Zoom會議，邀請兩地政府官員及商界交流，希望拉近兩地「距離」。

被問到本港隔離政策會否窒礙當地商界來港，李慧琼坦言現行政策令當地商界少許卻步，但相信疫情穩定後，他們會樂意回來。她希望特區政府在疫情可控的情況下，進一步放寬入境隔離政策。



回港向特首反映須大力發展東盟市場

民建聯印尼團完成三天行程，期間會見多個印尼商會，並視察中印合資興建的雅萬高鐵項目。民建聯立法會議員葛珮帆指，今次外訪爭取機會向當地商界講解本港情況，回港後會在立法會提出討論東盟發展，並會向特首反映需要大力發展東盟市場，吸引企業到香港融資。

民建聯立法會議員梁熙說，香港很有條件擔任「一帶一路」和大灣區的聯繫人，但當地商界反映香港在「一帶一路」的角色模糊，他認為香港應檢視投放在「一帶一路」的資源是否足夠，並定期向當地人士交流，舉辦博覽會和論壇等，促進兩地交流。

該黨立法會議員顏汶羽則稱，印尼人口相當年輕，但當地教育體系發展未成熟，而香港有四間全球排名100之內的大學，可吸引當地學生來港。不過他指，目前本港獎學金金額及範圍遠不及其他地方，例如新加坡等地向合資格學生提供全額獎學金，再要求學生畢業後留當地工作，建議政府擴大資助範圍。