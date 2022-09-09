英女王逝世｜聖公會陳謳明沉痛哀悼　盛讚為「僕人女王」表率

英女王伊利沙伯二世逝世，香港聖公會大主教陳謳明沉痛哀悼，讚揚伊利沙伯二世在位70年，不單為英國，更為世界樹立了良好基督徒領袖榜樣。陳謳明指，伊利沙伯二世兩度到訪香港，除了參觀香港設施及探訪基層社區外，更先後親身到訪兩戶公屋家庭，盡表「僕人君主」的表率，呼籲信徒為伊利沙伯二世及王室成員祈禱。



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聖公會起源自英格蘭，16世紀由英格蘭國王亨利八世領導創立，現時在全球設有43個互相獨立的教省，形成普世聖公宗。英國君主一直擁有英格蘭教會最高領袖頭銜，陳謳明今（9日）致函坎特伯雷大主教，表達香港聖公會及信徒的慰問。陳謳明指，伊利沙伯二世一生經歷不同際遇，但都能迎難而上，每年的聖誕文告都表現出她對國民及世界人民的關心，這種精神正好反映她「僕人女王」的定位，以一生服侍基督。

聖公會由香港開埠之初傳入，並成立教區辦學、開展社會服務。回歸後1998年，香港聖公會成為獨立教省。