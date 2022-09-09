英女王逝世｜資深大馬主贏逾1800場　兩度訪港皆入場愛駒馳騁沙田

英女王伊利沙伯二世（1926-2022）生前酷愛馬術運動，包括賽馬，人馬足跡遍踏全世界。英女王的綵衣多年來揚威馬場，頭馬超過1800場，本人跟愛駒，都曾經現身香港的跑道上。



英女王4歲已開始學騎馬，對馬匹的興趣油然而生，對相馬與育馬有自己一套看法。女王多年來擁有無數馬匹，1949年首次贏出頭馬，繼承自祖父英王愛德華七世的「紫身、緋紅袖、金穗帶」綵衣，馳騁綠茵場超過半世紀。

本年6月4日，葉森打吡賽日，曾出策英女王馬匹的騎師穿上綵衣，慶祝登基70年白金禧紀念 。（twitter:RACINGPOST）

英女王頭馬逾1800場 經典大賽欠重要一關

英女王在育馬早年贏過一些大賽，如3歲經典賽事中，一千堅尼、二千堅尼、橡樹賽及聖烈治大賽。惟馬壇最重要賽事之一 ——葉森打吡始終與英女王無緣。最接近一次是1953年，Aureole得亞軍。及至2011年，英女王愛駒「嘉登行宮」（Carlton House）在葉森打吡被捧成大熱門，惜以不足一身位之差，得季軍。

嘉登行宮未能為女王贏得葉森打吡。（Getty Images）

皇家雅士谷賽期接近「必到」 每日閱馬報

英女王愛馬，視為終生興趣，每天閱覽的報章，必有一份馬報。有為女王訓練馬匹的練馬師向禮倫（Richard Hannon）透露英女王不止一次說過「來到一個地方，不用嗅到顏料的氣味，多好」。

英女王幾乎必定出席皇家雅士谷賽期，圖為她去年親臨現場。（Getty Images）

每年6月舉行的皇家雅士谷（Royal Ascot）賽期，英女王必定出席，只曾於1953年及2020年缺席，前者因為她要接受加冕，後者則是新冠肺炎而閉門作賽。這個賽期見證英國馬壇經典之一，2013年英女王擁有的Estimate，勝出歷史悠久的雅士谷金盃，為逾二百年來首名在位君主捧盃。

2013年，英女王登上頒獎台，贏得雅士谷金盃。（Getty Images）

英女王兩訪港 踏遍沙田快活谷

英女王的人馬足跡，亦留在香港。1975年偕皇夫菲臘親王訪港，造訪跑馬地馬場，5月5 日設立首屆女皇盃，親自頒獎給頭馬「利是吉」馬主。日本亦有一級賽女皇盃，同樣因為英女王於1975年訪日，而把只供4歲雌馬參賽的三冠尾關「維多利亞盃」易名。兩項盃賽舉行至今，皆已列為國際一級賽。

英女王名下「嘉登行宮」曾經來港作賽，無功而還。（Getty Images）

英女王愛駒訪港一回 「嘉登行宮」無功而還

1986年她偕皇夫再度訪港，這位愛馬之人再度為女皇盃頒獎。女皇盃此時已移師沙田馬場，當日英女王與菲臘親王乘車在草地跑道上與馬迷揮手，並親自頒獎。該賽頭馬「金多多」由本地騎師陳柏鴻出策，接受英女王頒獎，成為經典場面。英女王的馬匹亦曾在香港馳騁，正是上文提到的「嘉登行宮」參戰2012年香港盃，不敵「加州萬里」得第6。