英女王逝世｜舊錢幣Carousell炒到$88888！收藏家:得一款硬幣值錢

英女王伊利沙伯二世於昨日(8日)駕崩，消息一出即引起不少人對英女王周邊的關注。講到周邊，最容易令人想到的就是英女王的錢幣，因於現時仍然有不少的英女王錢幣在市面上流動。與網上亦有不少人放售英女王的錢幣，甚至竟炒到$88888!



英女皇駕崩消息一出，即有網民於網上放售英女皇的周邊，唯英女皇的錢幣最多。於二手拍賣網站Carousell上，內裡甚至有不少罕見的英女皇肖像錢幣，例如英女皇的1元紙幣，大一元，十角五元等錢幣。細看錢幣的大概售價，大一元的售價大概20蚊不等，十元五角則大概50元不等，1元紙幣則相對價格較高，大概是100蚊不等的價格一張，但網上竟然有人以$88888的價錢放售一張英女皇的1元紙幣，價格比大眾價格多出800倍!

👉 移民英國港人教5招融入當地 最緊要期望管理：諗得太美好會失望

圖擷取自Carousell

圖擷取自Carousell

就英女皇錢幣的問題，開罐記者向專門香港真藏（荃灣）負責人和收藏家張頌昇查詢，他表示英女皇駕崩消息一出，查詢有關英女皇錢幣的問題「多左成10倍」。至於有人將1元紙幣賣8萬幾蚊，他表示一元紙幣「除非號碼是88888，他只是08888正常價錢都只會是平常的一倍」，他更表示平常來說要是全新狀態極好，才能賣到400-500蚊。

圖為收藏品香港真藏（荃灣）的負責人張頌昇。

👉 移民英國職場文化難適應 網民嘆被6個「伏位」玩殘：香港唔會咁

圖擷取自Carousell

他亦表示暫時價值最高的依然是64年的5仙硬幣，一個大概可以賣到1000元以上，而第二高的則是80年的1毫，全新售價大概是100元一個。大一元和十角5元則分別大概是5元和15元一個。他亦補充，升值情況都要看需求和該錢幣的年份，但相信近期「最多都只會升1 倍」，未必會有大升的情況發生，他更希望大家除左錢幣的價值，希望大家都應該了解多點錢幣背後的歷史。

同場加映：英女王逝世｜移英港人籲唔慶祝中秋 00後哀悼女王駕崩被鬧虛偽