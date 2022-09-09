《明日戰記》袁和平欣賞古天樂誠實有魄力　「未及西片倒是真話」

香港教育文化紀實電影《媽媽，我有一條了不起的神經！》首集於2021年起，間斷地播放超過一年，電影不但引起社會對SEN兒童成長的關注，亦得到各方支持。今日（9日）電影宣布開拍第二集，繼續由導演蕭惠雄（Mark）執導，更邀請到世界知名導演兼動作指導袁和平（八爺）合力監製，為電影增添不少聲勢。



八爺出席《媽媽，我有一條了不起的神經》第二集開鏡禮，並為電影擔任監製。（葉志明 攝）

八爺以導演及動作指導身份享譽國際，曾經為不少荷里活電影擔任武術指導，其中包括風靡全球觀眾的經典科幻電影《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）三部曲。曾參與世界第一流的科幻電影製作，提到本地科幻電影鉅製《明日戰記》，八爺立刻興奮地分享他的看法：「當然有看！我非常欣賞古天樂的魄力，去完成了一部科幻電影，我覺得是香港之光！」

八爺曾為科幻電影《廿二世紀殺人網絡》三部曲擔任武術指導，提到《明日戰記》八爺興奮地指自己有入場觀映。（葉志明 攝）

八爺亦提到已經良久沒有看過如此具質素的香港電影：「香港電影曾經有過非常輝煌的年代，而且輝煌的時間好長，然而因為環境因素，令香港電影失去了昔日的光芒。」

古天樂曾指《明日戰記》未及得上西片的質素，八爺亦欣賞他的誠實：「話未及西片，倒也是真話，的確在各方便也有所不及。但能否追上荷里活的質素？可以！再多等兩三年吧！」