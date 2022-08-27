區議會半癱　麥美娟稱地區服務無影響　改革後或加入分區防火委員

區議會自泛民辭職潮後，一直未有補選，按規定換屆選舉明年舉行。民政及青年事務局局長麥美娟接受電視訪問，指檢討區議會組成未有定案，但不排除會讓分區、滅罪和防火委員會成員加入。她又認為，區議會雖近半議席懸空超過一年，但仍然運作中，即使有部分區議會不夠人召開大會，但「起碼地區服務唔受影響」，可以向市民交代到。



區議會有議席懸空 根據法例仍在運作

分區、滅罪和防火委員會成員是由政府委任，不少成員都是在2019年區選中落敗的建制派人士。麥美娟稱，這些人士都很熱心及熟悉地區事務，目前的檢討包括探討這些組織的功能及工作，不排除他們有機會加入改革後的「區域組織」，也可能有其他服務社區平台。

麥美娟表示，雖然目前區議會有議席懸空，但根據法例，仍然是運作中。即使部分區議會長期不夠人數召開大會，區議員仍可進行地區服務，她認為「作為對市民嘅交代，地區服務唔受影響」。

坦言不易獲反政府青年接納

青年發展藍圖預計年底「出爐」，麥美娟多次透露會邀請不同政治立場青年深度對話，她指青年問題複雜，要求反政府的青年接納和參與並不容易，不過「幾困難都好，我覺得我哋都要做」。她稱，不能因估計反應不好就不做，「咁問題永遠會係一個死結」，坦言沒有「百合匙可以開晒所有鎖」。