安心出行｜康復碼「嘟極都唔得」市民無法返工　楊永杰促盡快解決

立法會議員楊永杰接獲有關「疫苗通行證」的投訴，指「安心出行」未有自動識別早期已打兩針的康復者，「康復紀錄二維碼」半年有效期過期後，「安心出行」即轉為紅碼，令受影響人士甚為不便。



楊永杰質疑，早於8月已經出現康復者二維碼將過期，電子針卡卻沒有確診紀錄的情況，資訊科技辦公室當時已了解並檢視相關系統：「為何一個月後類似問題仍然存在？」他促請當局公布受影響人數，並主動聯絡市民跟進，盡快提供協助，解決紅碼問題。



楊永杰收到新冠康復者求助，指「安心出行」沒有將早期康復者自動識別為確診者。（資料圖片）

有人嘗試十多次後成功轉「藍碼」

楊永杰表示，有部份在第五波疫情期間確診的市民沒有將康復記錄加入「疫苗通行證」，第3針限期一到，「藍碼」即時轉為「紅碼」。楊永杰協助多名市民將「康復碼」加入「疫苗通行證」，惟掃「康復碼」後卻顯示錯誤，部份人嘗試十多次後成功轉為「藍碼」，有部份卻「嘟極都唔得」，因而無法進入各類處所及政府場地，甚至無法返工。楊永杰質疑究竟是系統還是資料庫出錯，需時多長時間才能修復問題，促請政府與「安心出行」承辦商盡快解決。

批面授復課要求與接種指引不一致

另外，教育局於8月30日公佈，只要九成學生打齊3針，中學可在11月恢復全日面授課。有家長反映，學校希望恢復面授課堂，要求學生打齊3針，而子女確診前已打了1針復必泰，而根據「2019冠狀病毒病專題網站」於9月9日發出的「疫苗通行證」接種時間表，以及教育局於9月14日更新的健康指引，已接種1針復必泰的5至17歲的康復者，則毋須接種第2針。

上述網站資料與中學面授課堂的九成學生打齊3針要求不一致，令家長無所適從。楊永杰批評指：「有關疫苗接種資訊混亂，已向教育局查詢，建議當局澄清確診中學生的疫苗接種安排，以及統一有關指引。」