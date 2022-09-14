通關｜黃英豪稱復常須0+7　倡抵港才驗核酸：外國陸續閂檢測中心

民建聯就支援中小企提出多項建議，該黨進出口界立法會議員黃英豪建議，政府為電子商貿佔GDP比例訂下KPI，並整合資源協助中小企拓展東盟等新興市場。 他亦表示，海外入境「0+7」檢疫安排是復常路上必須走的一步，期望政府進一步放寬檢疫安排，容許外地旅客抵港後才進行核酸檢測。



黃英豪認為，香港貿易局功能需要改變，過往多個部門各有資源，但對推動金融服務和電商缺乏統籌，他建議整合資源，協助中小企尋找商機。他提到，現時「泛西方國家」或多或少不支持香港，認為香港駐外經貿辦須整合資源，在大灣區城市及東盟國家協助中小企發展。他建議政府支持本地科研成果，優先採購本地創科產品和服務。

前任進出口界議員黃定光稱，電商發展是本港中小企的弱項，希望政府協助他們轉型，又指受疫情影響，中小企資金流出現很大困難，希望政府協助融資。

「3+4」檢疫安排外商不收貨

對於商界有呼聲要求放寬抵港檢疫至「0+7」，黃英豪數日前從印尼返港，他指作為香港人回家，認為「3+4」檢疫可以接受，但當地工商界則難以接受，因為新加坡等地方已經取消所有入境限制。他稱，商界希望「既通外關又通內關」，但內地是防疫最嚴厲的地區，香港不容易跟從政策，目前已有工作組討論「逆向隔離」，期望在「通外關」方面，政府進一步放寬至「0+7」，甚至更寬鬆的檢疫安排。

他提到，在新加坡等防疫較寬鬆的地方，不少社區檢測中心已經關閉，須進行核酸檢測不容易，或令外地旅客不願意來港，希望政府容許旅客來港後才進行核酸檢測。黃定光則建議，政府與內地商討在現行通關名額以外，增加供商務客申請的通關名額，以便港人北上經商。