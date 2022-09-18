通關｜林健鋒促取消登機前核酸檢測要求　盡快放寬至「0＋3」

行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒今早（18日）在電台節目表示，對於多項國際大型體育盛事取消感到失望，認為疫防措施導致本港人才流失，呼籲政府盡快放寬疫政策：「唔好等到年尾、明年初，盡快放寬至『0+7』，當然最好就『0+3』」。

他又指，很多海外地方在核酸檢測方面不方便，既然抵港人士入境後亦要接受檢測，特區政府應果斷取消登機來港前需核酸檢測的要求。



指外地做核酸礙商界來港做生意

林健鋒表示，本港防疫政策導致人才流失，其中會計界流失驚人： 「以我所知都有幾萬人離開咗香港。」他觀察到，中秋假期過後，本港疫情尚算穩定，認為檢疫政策需在年尾前放寬至「0＋7」或「0＋3」，以及取消登機前的核酸核測要求：「外國唔係好多地方都有得做（核酸檢測），加上旅客嚟到香港之後都會再做多次，我哋都會照顧佢哋㗎啦！」

不是每個地方也好像香港方便，相隔一條街道便做到核酸測試，以英國為例，郊區地方沒有檢測站，所以旅客來香港，現在情況等於「3+3+4」，因他要提早三天到倫敦做測試，之後才可上機。 林健鋒

提到如何挽留人才，林健鋒形容香港是「Amazing City」，除了背靠祖國、為大灣區跳板、擁有健全法制，更有良好營商環境，認為目前的困境只是暫時性，相信人才將於未來幾年回流。不過他坦言，使香港成為「易居城市」，才可在全性人才爭奪戰中勝出：「我哋唔可以淨係復常經濟、商業，要令到來港人才落地生根。」他建議政府可從土地政策著手：「免除外地人才嘅『雙倍印花稅』，但如果佢哋喺2至3年內離開，咪收返佢；40歲以下，可免首置稅；甚至可以考慮以強積金作抵押，借錢比年青人才買樓。」

發展郊野公園邊陲地帶是當年「土地大辯論」的其中一個選項，惟最終支持率低，政府叫停房協的建屋研究。圖為大欖隧道收費站以西。（綠色和平提供）

倡發展郊野公園邊陲：草都無一條

至於針對本地基層市民的房屋政策，林健鋒認為「要盡快做」，指香港目前只有7%的土地為居住用途，反問政府為何不考慮發展郊野公園邊陲地帶、綠化帶、棕地：「有啲邊陲地帶草都無一條。」他認為政府需加快公屋重建步伐，指40年代落成的樓宇只有數層樓，重建後可加建至40層，緩解房屋供應的效果可以立竿見影。