商台記者遭射海綿彈 列無法證實 鄧炳強：有改善空間惟未必是錯
撰文：文睿
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商台記者於2019年採訪反修例示威期間，背囊被警員以海綿彈擊中，但投訴警察課裁定投訴「無法證實」。保安局局長鄧炳強今早（19日）表示，相信警員基於保護市民的心，已作出最合適的行動，承認其處理手法有改善空間，但未必等於調查結果有錯。
涉事記者質疑與事實不符
鄧炳強出席電台節目時表示，事後已從提醒角度「訓斥」涉事警員，但相信警員的行為是出於保護市民的心，認為當時社會紛亂，警方大部分行動涉及即時決定，難以做到完美，但強調：「有改善空間，但唔等於錯，要尊重調查結果。」
不過，已離職的當事人質疑調查結果與事實不符，會考慮提出覆核。他稱當時警員與另外兩名穿上反光衣的記者，亦出現推撞，認為有需要拍攝紀錄，及讀出警員行動呼號，而片段顯示，當時是警員主動伸手撥開自己，警員從後向他發射海綿彈後，他已轉身表明記者身份，並非警方所指的記者觸碰警員手部或追捕。
他表示，時任警務處處長鄧炳強曾兩度指，會「訓斥」相關警員，因此對調查抱有一定期望，但發現最終結果與警方描述有出入，部分更與事實不符，質疑監警會未有充分檢視影片等證供、或向當事人了解作審核。
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