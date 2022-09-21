施政報告︱美商會促交復常路線：抵港檢疫應全撤　3+4難重振香港

香港美國商會昨日（20日）向港府提交《施政報告》建議書，提出應盡快制訂清晰、透明、以科學為本的復常路線圖，取消所有入境檢疫規定，明言關乎香港能否繼續維持競爭力，扮演東西方橋樑角色，強調目前的「3+4」安排絕對不足夠。



指上屆政府「清零」政策影響國際地位

建議書開首引述國家主席習近平「七一」講話中的「四個希望」，明言香港在「一國兩制」下，是連繫中國與世界的窗口。內文重點提及防疫政策，提到香港如欲保持國際金融中心地位，就必須盡快制訂清晰、透明、以科學為本的復常路線圖，事關香港的定位：「很顯然地，上屆政府的『清零』防疫策略，會令人關注到香港能否繼續扮演東西方橋樑角色。」

建議書特別指出，現時「3+4」檢疫安排，絕對不足以讓香港重拾國際商貿樞紐和旅遊中心的地位：「重建香港的國際聯繫，是經濟增長的根本前提，我們呼籲政府考慮撤銷所有入境檢疫措施，讓香港在世界上保持競爭力。」

商會又建議香港檢視「優秀人才入境計劃」下的綜合計分制，務求吸引更多畢業不久、工作經驗較少的外地人才來港，並建議擴充政府新聞處職能為推廣香港的「品牌大使」。商會強調「一國兩制」是香港賴以成功的要素，認為應推廣香港在「兩制」下的優勢，例如監管制度和金融、貿易及物流服務等。