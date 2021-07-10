田學軍稱愛國教育正不斷完善　譚鐵牛：不容「長中國臉沒中國心」

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-07-10 13:20

國家教育部副部長田學軍今日（10日）早上透過視頻出席愛國主義教育高峰論壇，他指愛國教育需要有態度、深度、廣度和溫度，認為愛國主義教育在港的整體規劃正在不斷完善。 中聯辦副主任譚鐵牛則指，香港教育絕不能培養除「長著一張中國臉、卻不是中國心、沒有中國情、缺少中國味的人」，應該讓「愛國」成為香港普遍的價值追求。

田學軍讚揚香港的愛國主義教育整體規劃在不斷完善，實現「愛國者治教」，相關教育的法律政策也在不斷健全，期望愛國主義教育能讓國家意識在青少年心理紮根。

他又認為，愛國是「一國兩制」的前提和基礎，愛國主義教育要有態度、深度、廣度及溫度，青少年須理解中央與特區憲制關係，加強就憲法和《基本法》宣傳教育，強化國家安全意識，在保持國際化城市特色的同時，正確理解不同國家文化的共性與差異。田學軍強調，要讓「一國兩制」行穩致遠，就需要堅定不移開展愛國主義教育，讓愛國主義核心價值觀在本港更鮮明。

譚鐵牛批有人「妖魔化」愛國教育

譚鐵牛發言時則表示，包括要理直氣壯推進愛國主義教育。他指近年有別有用心的人「污名化」、「妖魔化」愛國教育，甚至出現一些青少年反對自己國家、污蔑自己民族的怪事，「特別是2019年的修例風波，一些懵懂的青年被捲入黑暴，在街頭迷失自我，去年以來中央作出一系列撥亂反正的重大舉措，讓香港從黑暴浪潮中走出來。」譚鐵牛直言不容許香港的教育培養「長著一張中國臉、卻不是中國心、沒有中國情、缺少中國味的人」，應該讓「愛國」成為香港普遍的價值追求。

他又就未來國民教育提出三個方向，包括國情和國民教育，幫助青少年準確把握基本國情、增強國民身分認同，樹立正面價值觀和積極人生態度；二是推動優秀傳統文化教育，幫助青少年了解中華民族悠久歷史，樹立正面歷史觀和文化觀；三是推動憲法、《基本法》和國家安全教育，培養知法守法的良好公民；四是大力弘揚民族精神，引導青少年樹立正確民族觀。

譚鐵牛又說，教育界各持份者應通力合作，特區政府應發揮主導作用，建立規章制度，將愛國主義教育融入學科、教學、教材和管理體系，辦學團體督促和推動所屬學校大力開展愛國主義教育，學校要將愛國主義精神貫穿學校教育的全過程，教師要堅持職業操守，社會各界要營造濃厚的愛國氛圍、講好愛國故事。