衞生黑點｜民政總署已清潔逾220個衞生黑點 清理20條後巷棄車
撰文：何瑞芬
出版：更新：
由政務司副司長卓永興主持的「地區事項統籌工作組」，正展開為期三個月的「政府打擊衞生黑點計劃」，打擊逾600個衞生黑點。民政事務總署今日（7日）表示，署方與各區民政處在7月至8月期間，已在超過220個衞生黑點進行清潔，並聯同各部門於20個公共後巷聯合清理棄置車輛，亦已為超過500座「三無」大廈的公用地方提供清潔服務。
+1
民政總署表示，在7月至8月期間進行了多項清潔工作及宣傳教育活動，重點處理衞生黑點及推動社區參與，致力改善香港市容。清潔工作方面，各區民政處已於全港超過220個衞生黑點進行清潔行動，包括聯同其他部門的聯合行動。
▼8月14日，政府派員清潔油尖旺區衛生黑點▼
+3
▼8月14日 政務司副司長卓永興視察殘舊招牌▼
+6
為500座「三無」大廈提供清潔服務
該署稱，各區民政處亦統籌運輸署、路政署、警務處及地政總署，於20個公共後巷聯合清理棄置車輛。民政處亦已為超過500座「三無」大廈的公用地方提供清潔服務，示範良好大廈管理及推廣保持樓宇及環境清潔。民政總署亦於其轄下的場所包括社區會堂、社區中心及民政諮詢中心等加強日常清潔工作。
至於在宣傳教育工作方面，民政處在各區籌辦多項地區活動，邀請地區人士如義工團體等共同參與，向市民宣傳保持香港清潔的信息。民政總署指，希望活動可提高市民對不同街道管理問題的認識，並可凝聚社會各界力量，保持香港清潔衞生。
▼9月2日 西貢區打擊衞生黑點及製捕鼠「黑盒」▼
+2
屢清理衞生黑點又堆積 政務副司長卓永興：輪迴「你清我掉」夢魘衞生黑點｜卓永興巡後巷點名清街招 通渠師傅接政府通知嘆當災衞生黑點｜卓永興率官員巡視 屋宇署指深水埗違規招牌佔全港1/3衞生黑點︱半斤大老鼠橫行難滅 太子深水埗居民檔主備受困擾衞生黑點｜將軍澳老鼠亂竄 環境局副局花生醬搽麵包 親放鼠餌