公務員學院辦外交事務講座　楊何蓓茵：公務員應積極配合國家發展

公務員學院今日（27日）與外交部駐港特派員公署舉辦第九場「國家外交事務系列」講座，由外交部非洲司司長吳鵬透過視像形式主講，主題為「中非關係」，約200名首長級和高級公務員參與。



公務員事務局局長楊何蓓茵在講座致辭時表示，國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25周年大會的重要講話中提到「背靠祖國、聯通世界」是香港得天獨厚的顯著優勢。香港作為「一帶一路」倡議的重要建設節點和首選平台，在國家的支持下，應憑藉自身的獨有優勢，積極聯繫內地與其他「一帶一路」地區，而特區公務員更應在其中發揮積極作用，配合國家的發展策略。

楊何蓓茵指，面對日趨複雜的國際環境，公務員需要加深了解國家發展策略與世界格局變化。就此，公務員學院透過不同的培訓鞏固高級公務員的國家觀念，加深他們對國家發展的認識，並提升國際視野和觸覺。

「國家外交事務系列」講座是公務員學院推出的重點培訓項目，為首長級及高級公務員而設，由今年一月開始每月舉辦一場，由外交部的相關司局負責人主講，內容涵蓋不同主題，包括「深入學習領會習近平外交思想，共創香港美好未來」、「中國與東盟、日、印等周邊國家關係」、「中美關係」等。