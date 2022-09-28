葉劉料下月有望0+0、食肆先鬆綁　信香港可追落後：星洲生活沉悶

本港入境檢疫措施放寬至「0+3」，各界期望政府可交出「0+0」時間表，使社會和經濟活動全面復常。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受電台專訪，指若果疫情持續緩和，預料10月有機會進一步放寬至「0+0」。至於本地社交距離措施，她認為當局可優先考慮放寬食肆營業限制，但「口罩令」可容後解除，因為對經濟影響不大。

本港近年出現移民潮，葉劉則稱「移民不足為奇」，相信通關後將對人才有充足補給，但她提醒政府須著手部署吸引全球優才的進取政策。



葉劉淑儀表示，目前仍有約2,000名新冠患者留院，4個普通門診剛重投正常運作，要視乎本地疫情走向、平衡經濟及醫療系統等方面影響，方可進一步放寬防疫措施。她個人則預測，如果確診及入院等數字一直下降，有希望10月內變成「0+0」。

近日有餐飲業界要求放寬本地社交距離措施，以配合入境檢疫鬆綁，葉劉重申須視乎數據，認為當局可先考慮放寬食肆營業限制，包括增加每枱人數上限、容許現場表演等。不過，「口罩令」可較後才解除，因為戴口罩有保護作用，同時不影響經濟。

商會通關訴求反映回流意向：星洲生活沉悶！

葉劉承認，在出入境限制下，香港競爭力已受到影響，但香港有條件追落後，甚至超越以往表現：「我哋城市係有吸引力，除咗背靠內地龐大的市場外；生活方式都有吸引力，有啲人覺得新加坡沉悶。」她強調，只有極少數跨國企業遷離後不重返香港，指有不少商會要求香港盡快通關，意味他們洞悉到香港未來商機，有意回流發展：「的確香港有好多生意做，同大灣區融合、北部大都會、明日大嶼，同科技創新產業等。」

港人移民素來都有 若因子女有機會不回流

近年香港出現大規模移民潮，葉劉認為移民是常有之事，「不足為奇」，當中或牽涉及多個原因，包括子女教育、生活節奏緊張、或喜歡不同社會環境等，強調港人的移居自由受《基本法》保障。葉劉特別提到單程證來港人數，「以前每日150人，每年都5.4萬人，而家每日得返40至50人，人口補充少咗好多。」至於移民港人會否回流，葉劉認為，如果他們已經賣樓便較難，因為子女讀書或個人退休等因素，也有機會不再回來。

至於如何補給勞動力，甚至吸引全球人才來港發展，她相信香港陸續「開關」後，情況將會有好轉。她建議政府可參考新加坡的優才政策，透過「一條龍」服務，為專才處理簽證及子女教育等事務，同時列出相關所需人才清單，並簡化入境程序。