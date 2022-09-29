童樂居虐兒︱陳恒鑌稱前線車輪轉　須改革增歸屬感：免照顧流表面

立法會福利事務委員會昨日（28日）到訪童樂居，視察改革後的營運情況。委員會主席陳恒鑌今日（29日）在電台上表示，童樂居經整頓後情況明顯好轉，「我哋係滿意嘅。」另外，他提到將跟進社署監察機制，了解社署是否失職，坦言「政府永遠都係咁，機制行咗就當冇事，我哋會再睇係咪機制上有問題！」



現時規定每周抽查至少7小時閉路

陳恒鑌表示，童樂居經過9個月改革，包括更換機構管理層、更表、重新安排人手、調整員工比例，現規定機構每星期至少抽查7小時閉路電視影片，童樂居更增設AI閉路電視，以識別虐兒行為，因此他認為改革成效顯著。他指，除了是大機構容易有管理問題外，輪更制及留宿的工作模式導致更易出現人手流失情況：「童樂居啲員工返幾個月就換一批，『車輪轉』咁，啲小朋友都好難建立安全感。」

提到應如何避免同類事件發生、改善現有機構營運方式，陳恒鑌認為可循照顧模式、機構文化、增設薪級表等方面改革：「員工表現直接影響服務質素，薪金會影響佢哋對機構歸屬感、去留、專業發展，如果增設薪級表，可以增加佢哋對機構嘅歸屬感，否則只會『照顧到（留宿兒童）生活，照顧唔到教育』。」