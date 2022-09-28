議員巡童樂居　陳恒鑌稱整治後運作順暢　田北辰盼營造愛心氛圍

香港保護兒童會轄下童樂居去年被揭發虐兒事件，該會今年3月與非牟利幼兒教育機構議會合作，在童樂居進行9個月的服務重整計劃。立法會福利事務委員會一眾委員今早（28日）到童樂居視察，由保護兒童會主席夏穆（Robin Hammond ）、總幹事周舜宜帶領參觀，了解目前運作情況。

立法會福利事務委員會主席陳恒鑌表示，現時童樂居有新領導層、新人手比例及課室運作模式，視察可見新模式運作暢順，期望童樂居為兒童提供更好的服務。委員會副主席鄧家彪則稱，童樂居改革看似有效，但擔心協助童樂居改革的非牟利幼兒教育機構議會今年12月撤出後，童樂居能否維持改革成果。



鄧家彪：應多發展不同規模照顧機構

陳恒鑌說，立法會福利事務委員會下月10日將討論兒童住宿照顧服務的檢討報告，將來需要繼續檢討哪種運作模式最適合兒童照顧。鄧家彪認為，政府不應將資源集中在一、兩個大型照顧機構，建議發展更多不同規模的照顧機構，即使部分機構出現問題，其他機構也可分擔照顧工作。

民建聯議員李世榮指，童樂居應向員工提供指引，協助他們掌握新模式下的工作，並促請政府盡快立法強制舉報虐兒，加強阻嚇力。

實政圓桌立法會議員田北辰指，童樂居過往的監察較為被動，管理層不會主動查看閉路電視，現時管理層表明會定期查看，建議使用人工智能閉路電視，監察不尋常情況。他稱，新管理層向員工提供夜間津貼及約滿酬金等福利，但員工有沒有愛心視乎機構文化，期望新管理層做好培訓工作。