醫生涉濫發免針紙　梁振英批醫界世紀醜聞、性質如貪污：必須判監

7名私家醫生涉嫌濫發逾兩萬張「免針紙」，近日被警方拘捕。全國政協副主席、前特首梁振英今日（29日）撰文，批評事件是「香港醫學界的世紀醜聞」，令全體香港醫生蒙羞。他質疑，「濫發」不僅是專業疏忽或失誤問題，性質上更是貪污和受賄的問題，倘查明屬實，「必須將這種醫生判監，以儆效尤」。



梁振英在Facebook發文，以核數師和估價師為例，指社會將部份重要的公權力委託給有資格人士，例如核數師簽發公司的核數報告、估價師簽發房地產的估價報告等，「如果有核數師和估價師不做盡職調查，客戶說什麼，自己就簽，甚至收取客戶高出正常的費用，這不是「濫發」報告、不僅是專業疏忽或失誤的問題，性質上就是貪污和受賄的問題。」

他指，衞生署已向醫生發出的指引，列明不適合接種疫苗的醫學原因，醫生要在證實相關人士並不適合接種疫苗後，方可發出免針紙，並且按《香港註冊醫生專業守則》行事，才算是盡職調查。他質疑醫生濫發「免針紙」，等同車房讓讓安全成疑的車輛在街上到處跑，對其他道路使用者造成危害，「這種車房應該怎樣告、怎樣罰？」

梁振英又質疑醫學會、西醫工會在這問題上，「說得輕描淡寫，說明什麼？」他認為，若查明事件屬實，必須濫發「免針紙」的醫生判監。