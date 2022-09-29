兒童院舍連番爆虐兒案　狄志遠致函李家超促獨立委員會調查

接二連三發生院舍虐兒事件，新思維主席、立法會議員狄志遠認為明顯不是單一偶發事件，並致函特首李家超，希望成立獨立調查委員會跟進，並檢視全港兒童院舍的問題及困難。



政策、資源非院舍自身可處理 巡查難防問題發生

狄志遠表示，事件不能只歸咎個別員工的不恰當行為，認為必然涉及更深層次的問題，包括兒童院舍的管理文化、人手、資源、專業培訓及晉升機會，也涉及特區政府對院舍的興建、各樣資源的援助及配套，及監管的問題。他說，這些都不是院舍自身可以完全處理，需要政府政策及資源的配合。

狄志遠說，現時政府對兒童院舍的監管就是加強巡查，但認為巡查只能找到問題，不能防止問題，更佳的做法是找出根本性問題，舉例如人手比例、員工流動性、資源的配置及分配、師資及專業培訓、機構監管及督導等。

狄志遠建制李家超委任獨立調查委員會跟進連串虐兒事件，成員可包括學校社工、照顧從業員、家長、院舍機構代表、醫生、心理學家、學者、法律界人士、議員等，並由大學校長出任主席，以檢視全港兒童院舍的問題及困難，以至院舍機構及院舍之間、政府及院舍之間的運作，並解決政府政策和資源相關的問題。

狄志遠強調，連續爆發多宗虐兒案情況嚴重，上述調查委員會應3個月內提交初步報告，半年內提交全面報告及建議。至於短期措施，他提出社署應馬上向全港兒童服務機構，發出防止及調查虐兒事件指引，並要求機構制定內部工作手則及加強員工相關培訓。

對於政府訂立強制舉報懷疑虐待兒童個案的機制，狄志遠要求年底將草案提交立法會審議。