0+3︱張宇人批「扮代表」　黃家和：事實擺在眼前　外遊情況嚴重

政府將入境檢疫放寬至「0+3」，部份飲食業界人士擔心安排只會吸引港人出外旅遊，卻吸引不了遊客來港消費，打擊食肆生意。立法會飲食界議員張宇人日前不點名批評有人「扮飲食業代表」，表明不認同「0+3」會影響飲食業生意。

曾提出「0+3」可能影響食肆生意的香港餐飲聯業協會會長黃家和，今日（29日）出席廠商會活動後回應指，「0+3」的確掀起市民外遊的熱潮，這是事實，因此業界才希望政府進一步鬆綁防疫限制。



政府暫未回覆5飲食商會信件

黃家和表示，不確定相關言論是否指向他，也從來沒有說過自己代表所有業界人士，但事實擺在眼前，近日五個飲食業商會聯署給特首和醫務衞生局局長，表明擔心「0+3」措施對餐飲業的影響，狀況亦是有目共睹，「睇到近幾日來都唔少市民訂咗機票外遊，仲有好多係長期旅遊，已經開始做咗，根據資料，唔少航空公司好似國泰等等，已經計劃大量增加班次，所以（部份飲食業人士）會擔心市民外遊情況愈來愈嚴重，削弱咗消費意欲。」

此外，他指「0+3」實施後海外人士抵港後3天都是「黃碼」狀態，不能到食肆等特定場所，部份行業生意未必能得益，同樣是無可否認的事實，因此希望政府短期內進一步放寬至「0+0」，以及進一步鬆綁營業限制，如宴會人數上限、每枱人數上限等，「甚至大膽啲，不需要有任何限制」。黃家和表示，截至目前政府尚未正式回覆商會的信件。