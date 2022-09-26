0＋3｜黃家和：餐飲業生意料再跌一成半　籲盡早放寬防疫限制

入境檢疫由今日（26日）起放寬至「0＋3 」，對旅遊業或是喜訊一則，惟疫情期間依賴本地客人的餐飲業，卻擔憂會進一步受壓。五個飲食業商會昨日聯署去信特首李家超及醫務衞生局局長盧寵茂，要求當局放寬社交距離措施。

香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（26日）接受電台訪問，坦言餐飲業正處於疲弱階段，在現行措施下，預計業界由現時至年尾，生意額會再有10%至15%跌幅，呼籲政府盡快放寬防疫限制及推出「0＋0」。



中秋檔期只剩往年七成生意

黃家和表示，自政府宣布推出「0＋3」後，有不少港人選擇到外地旅遊，坦言餐飲業旺季將受到影響，表現疲弱：「睇返中秋節（營業額）都大不如前，都係得返七成生意，以往可以高達4億，但𠵱家得返2.8億，亦都擔心生意真係疲弱，夜晚堂食生意真係唔係咁好。」

他擔心，入境檢疫放寬後，餐飲處所仍然受制於一些防疫措施，結果大批港人外遊消費，「對我哋生意真係有一啲困擾。」黃家和擔心如此下去，業界聖誕節檔期生意都會受到影響：「由目前到12月嘅話，生意都平均有10%至15%跌幅，呢個都幾大挑戰。」

第二期消費劵於10月1日發放，黃家和認為對餐飲業幫助不大：「上一期消費劵餐飲業增長15%，原本今次都有啲期望，但推出『0＋3』之後，都睇到有一啲市民好雀躍咁，立刻安排外遊，都擔心有唔少市民會用咗消費劵買機票同去旅遊。」他希望業界今次仍然可以維持得到15%的消費額，或者提高至20%。

他呼籲政府盡快放寬規管餐飲業的措拖，包括放寬至每枱12人，取消枱與枱之間1.5米間距要求，以及放寬宴會人數至240至360人等。另外，他指旅客以往為本地餐飲業帶來每年100億的收益，期望政府可盡快推出「0＋0」，吸引外地旅客來港，緩解業界困局。