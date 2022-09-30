張宇人再轟「扮代表」歪理亂德政　兩人訴求有分歧？︱政壇諸事町

入境檢疫放寬「0+3」掀起港人外遊潮，五個飲食業商會早前聯署去信特首，要求放寬社交距離措施，當中餐飲聯業協會會長黃家和多次受訪，認為本地餐飲防疫限制未能跟上「開關」鬆綁步伐，擔心本地客留不住、旅客生意又做不成。自由黨飲食界立法會議員張宇人隨即拍片，不點名批評有人「扮代表」，不認同「0+3」會影響餐飲生意，狠批該人「噏得出就噏」。

黃家和昨天（29日）被追問時，拒絕對號入座，但指「0+3」確實掀起外遊熱潮，強調是事實，因此業界才希望進一步鬆綁防疫限制。張宇人今日再撰千字文狙擊，指該名「扮代表」早前曾指店舖結業是「暫緩追租」受害者，形容他一系列評論是指鹿為馬、居心叵測、武斷至極。



0+3︱張宇人批「扮代表」 黃家和：事實擺在眼前 外遊情況嚴重

有數據顯示「0+3」入境客遠低於出境客？

張宇人早前拍片，指「20幾年嘅飲食業代表」只有自己一人。時隔幾天再撰文，他根據「多年實戰經驗」，逐點抨撃該人士的評論不科學，反問有否數據顯示「0+3」下入境客遠低於出境客、以及港人外遊回港後就停止本地消費？他說，深信「0+3」下商務客逐步回升，會惠及酒店及餐飲零售，繼而一步步暢旺起來。

他說，正當機場重新活絡，該名「扮代表」卻批評新安排只惠及港人外遊及境外消費，對刺激本地經濟無幫助，「黃碼」更令本地食肆流失客源，批評該人「以歪理攻擊政府德政，理屈辭窮又欠數據支持」，所以自己必須正視聽。他強調支持特首所言，「不想冒險一步到位」，鬆綁是「平衡藝術」，「黃碼」影響生意只是「短期性」，是為重振香港經濟而作的犧牲，餐飲業明白並且願意接受。

0＋3｜黃家和：餐飲業生意料再跌一成半 籲盡早放寬防疫限制

張宇人斥有人扮業界代表 反駁0+3影響餐廳生意：噏得出就噏

黃：「黃碼」影響生意無可否認 張：餐飲業為港犧牲

張宇人指「0+3」只是第一步，呼籲政府盡快勾畫及公布「鬆綁」路綫線與時間表，認真考慮在10月內放寬表列處所的社交距離，包括在120人食肆可八人一枱的安排下，令240人食肆恢復大型家庭聚餐、婚宴及商務聯誼等，幫助餐飲業迎接10月開始的傳統旺季。他同時要求，全面放寬卡拉OK等夜店社交距離限制，令它們全面復業。

黃家和昨天就事件回應，指自己從沒說過代表所有業界人士，但餐飲業受「0+3」影響，抵港客三天內持「黃碼」不能堂食是「無可否認的事實」。翻查多日來的訪問，他的訴求都是短期內放寬至「0+0」，並鬆綁餐飲處所營業限制，包括宴會、每枱人數上限等：「甚至大膽啲，不需要有任何限制。」

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