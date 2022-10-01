陳亨利倡打造深水埗成港版「東大門」　前海設時裝區引品牌進駐

政商界最近積極響應港府「唱好香港」的主張，向國際說好中國、香港故事。港區人大代表陳亨利認為，時裝反映國家的軟勢力，是說好香港故事的法寶之一，建議將深水埗打造成香港「東大門」，提供租金優惠，挑選有潛質的本地設計師進駐。



而在粵港澳大灣區層面，陳亨利提議在前海設「時裝品牌區」，吸引世界各地的服飾品牌進駐，成立區域總部，打造集文化、服飾和品牌於一身的時尚主題區，吸引世界各地的人來購物、「打卡」，中港時裝品牌可藉此跳板，向全世界的遊客銷售。他又提到，唐裝代表着中國傳統服裝，希望未來可多加宣揚，成為中國軟勢力的象徵。

他稱，近年內地服裝品牌做得非常好，產品質素好、性價比高，認為香港品牌也可多與內地品牌合作，「併船出海」走向國際，擴大商機。

助太平洋島國學生到內地升學

除時裝之外，陳亨利指出，吞拿魚也可成為說好香港故事的法寶。原來他在太平洋經營的遠洋漁業公司有百多艘船，主要捕撈吞拿魚。他形容遠洋漁業是民間外交的一種，能夠連結島國與國家，說好中國及香港故事。在過去數年，他亦協助大平洋島國的年輕人到內地讀大學，修讀漁農及航運等學科，希望培育更多認識中國國情的年輕人，促進兩地交流合作。