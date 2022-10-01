陳智思料0+3維持一兩個月　倡落地免檢：旅客不願冒隔離風險來港

政府放寬檢疫安排至「0+3」，行政會議前召集人陳智思今日（1日）接受有線節目《有理有得傾》訪問，形容「0+3」可以向香港的商業夥伴提供正面路線圖。他相信「0+3」檢疫安排至少要維持一至兩個月，待政府審視數據，確保本港醫療系統不受影響，才有望放寬至「0+0」，估計今年底是合適時機。

陳智思指，現時抵港人士落機後須進行核酸檢測，遊客為免確診後要在酒店隔離，基本上不會選擇來港，建議政府適時取消抵港核酸檢測要求。



0+3刺激外遊：難吸外地客 短期未能谷經濟

陳智思指出，放寬「0+3」是好的一步，但只是有助港人出外旅遊，對遊客來港沒有幫助，短期內未能刺激經濟，未必幫到本地零售行業。他稱，若果「0+3」推行數月後，沒有影響到本港醫療系統，政府沒理由不進一步放寬至「0+0」。他認為政府若不希望一次過放寬，可以循序漸進推行，例如容許持「黃碼」人士進入博物館等。

對於有國際賽事移師其他地方舉行，陳智思稱，國際賽事需要長時間籌備，除今年活動外，主辦方需要考慮明年的安排，因此或連帶往後一兩年的賽事都不在香港舉行，影響很大，但相信特區政府都很希望賽事在香港舉辦，正觀察數據，平衡防疫。

獅城疫下贏家 亞太企業離港：短期未必回港

陳智思形容今次疫情中新加坡是贏家，坦言不少業務以亞太區為中心的金融服務企業已離開本港，預計短期內未必回來，但估計以大中華區為中心的企業，仍然視香港為首選，強調本港金融體系規模遠大於新加坡，股票市場是新加坡的六倍。

在與內地通關方面，陳智思相信內地都要平衡經濟及防疫，終有一日會開放，但始終內地人口多，要顧及醫療系統和疫苗接種率，預料不會一次過開放，例如農村地方的醫療系統較弱，或會遲一點才開放。他期望醫療系統較好的廣東省或深圳可局部、有序降低入境要求，與香港局部通關。