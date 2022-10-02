田北辰指核酸檢測是接通國際最後障礙　倡抵港客改用快測

政府在9月26日起將入境檢疫措施放寬為「0+3」，登機前48小時核酸檢測的要求亦以快速檢測代替，抵港後在機場即時驗核酸，第2、4、6日均要做核酸檢測。



實政圓桌立法會議員田北辰表示，「0+0」勢在必行，只是時間問題，而海外人士抵港最大障礙為核酸檢測安排，呼籲以快測代替。



對比其他地方 核酸檢測要求降低來港意慾

政商界均預期，政府收集「0+3」數據之後，將會進一步放寬至「0+0」。田北辰亦認為只是時間問題，是下星期公布還是等待《施政報告》一併發表。

然而田北辰接觸外國商會和旅遊界，發現就算是「0+0」，相比於其他地方，外國客仍因為核酸檢測要求而降低來港意慾。

田北辰說，旅客上機前可以日日做快測，確保陰性，但目前落機後需要做核酸檢測，兩核酸檢測和快測的標準不同，他們擔心抵港後驗出陽性會令到整個行程泡湯。此外，以抵港人為第0日起計，抵港人士需要在第2、4、6天到檢測中心做核酸檢測，「點解要頻頻撲撲嘥埋啲咁嘅時間，而唔去其他用快測檢疫嘅地方呢？」

田北辰建議，核酸測試要求需改為快速測試，讓遊客放心來港，相信遊客會接受抵港前後做足快測的要求。