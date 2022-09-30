370名政府僱員持將失效免針紙　無打針或新紙10.12起禁入政府大樓

政府早前公布七名涉嫌濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書而被捕醫生所發的「免針紙」將會在10月12日失效。公務員事務局今晚（30日）表示，約370名政府僱員曾使用相關醫生簽發的「免針紙」，佔整體持有「免針紙」的公務員約43%。



局方表明，相關僱員需於失效日前提供一份新的豁免證明書或接種疫苗，否則將被拒絕進入有關政府大樓和辦公處所，亦將有可能被視為「無故缺勤」。發言人強調， 政府非常重視政府僱員的品行操守。如有個別人員涉嫌違法或違紀，當局定必按既定機制嚴肅處理。



▼9月22日 警方先後拘捕三名涉嫌濫發「免針紙」醫生▼



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約850名政府僱員持免針紙 約370人由七名被捕醫生簽發

公務員事務局表示，現時約850名政府僱員持有新冠疫苗接種醫學豁免證明書，當中約370人，包括約70名非公務員政府僱員曾使用由七名涉及警方拘捕行動的私家醫生過去所簽發的醫學豁免證明書。局方表明，政府較早時已公布，由十月十二日起，由有關醫生過去所簽發的醫學豁免證明書將視為無效。有關安排同樣適用於政府僱員。

如有僱員因此未能返回辦公地點可能被視為「無故缺勤」

發言人表示，已通知各政府部門，現時仍使用有關私家醫生所簽發的醫學豁免證明書的政府僱員需於十月十二日前提供一份新的豁免證明書，未能提供者需提供已接種疫苗的證明，並在完成接種所需針數前定期於工作時間外自費進行核酸檢測。由十月十二日起，有關的政府僱員若未能提供新的豁免證明書或接種疫苗，將會被拒絕因工作目的進入有關政府大樓和辦公處所。如有僱員因此而未能返回其辦公地點上班，將可能會被視為「無故缺勤」。

公務員事務局又指，理解警方仍就濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書一事進行調查。發言人強調，政府非常重視政府僱員的品行操守。如有個別人員涉嫌違法或違紀，當局定必按既定機制嚴肅處理，局方不評論個別個案。